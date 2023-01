Rosalía incluye a Ángel Dior en su desfile con Louis Vuitton

Email it

Había mucha expectación en torno a la participación de la cantante española Rosalía en el desfile de la colección de Louis Vuitton hombre para la temporada otoño-invierno 2023. Pero lo que nadie esperaba, al menos los dominicanos, era que el exponente dominicano Ángel Dior sonara en la pasarela.

Pues la intérprete de Despechá, Saoko y Candy le puso calor a la pasarela con el tema AIO de Ángel Dior, llevando los sonidos de La 42 al Paris Fashion Week.

El tema sirvió de marco a la presentación de Rosalía en el desfile, donde la Motomami también cantó el remix de Candy junto a Chencho Corleone, Saoko, De aquí no sales, un remix inédito de Despechá, temas de flamenco, canciones virales de TikTok (donde entróel AIO Ángel Dior en esta selección) y sus mejores temas de El mal querer.

El hecho no deja de ser relevante y curioso. Sobretodo porque actualmente Ángel Dior «enfrenta» un aviso legal de otra marca de moda, Christian Dior, que hace días le envió un comunicado legal. En dicho documento le solicita al exponente urbano no utilizar la palabra «Dior» en su nombre artístico, so pena de acciones legales.