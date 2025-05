Si se posterga la maternidad, se recomienda visitar a un especialista en medicina reproductiva

Cada vez son más las mujeres que deciden convertirse en madres después de los 30 años. Esta decisión se da por razones personales, profesionales o sociales. Por ejemplo, el deseo de alcanzar estabilidad económica, completar estudios, enfocarse en la carrera profesional o por no considerar la maternidad como una prioridad inmediata. Sin embargo, los expertos recomiendan informarse y tomar decisiones con acompañamiento médico, sobre todo si se planea postergar la maternidad más allá de los 35 años. Sin embargo, la decisión de postergar la maternidad no está exenta de retos, ya que presenta desafíos específicos relacionados con la fertilidad. Con el paso del tiempo, la fertilidad femenina experimenta cambios, especialmente a partir de los 35 años. Esto se debe a que las mujeres nacen con una reserva fija de óvulos que disminuye tanto en cantidad como en calidad con los años. Sobre el tema, la ginecóloga obstetra Libni Valenzuela aborda, los riesgos asociados y las alternativas médicas.



¿Cómo cambia la fertilidad femenina después de los 35 y especialmente luego de los 40 años?

Todos tenemos lo que se llama reloj biológico, en donde las mujeres reducimos la cantidad de óvulos, porque nacemos con la cantidad de óvulos para toda la vida.



Durante cada ciclo menstrual perdemos entre 2 a 4 óvulos. A partir de los 35 años disminuye la cantidad y calidad de los óvulos, siendo la raza humana una con un índice reproductivo bajo y dependiente de múltiples factores.



¿Por qué se recomienda buscar el embarazo antes de los 35 años?

Mejora las posibilidades y disminuye las complicaciones que tienen mayor estadística, como hipertensión del embarazo, alteraciones durante la labor de parto, embriones de baja calidad y mayor cantidad de abortos.



¿Qué factores considera que pueden incidir en la decisión de postergar la maternidad?

1) Mayor interés en desarrollar la parte educativa.

2) Las mujeres han desarrollado mayor interés por tener equilibrio económico.

3)Las mayores demandas laborales.

4) Desarrollo y muchas no ven prioridad en alguna etapa de su vida en tener hijos, prefieren postergarlo a futuro.

5) La sociedad.

6) Los cánones que exige la sociedad.



En cuanto a las complicaciones, ¿cuáles son los riesgos que se pueden experimentar en embarazos tardíos?

Existe mayor posibilidad de alteraciones cromosómicas o genéticas ligadas a la parte estructural. Alteraciones metabólicas como diabetes gestacional, mayor riesgo de parto prematuro, hipertensión del embarazo, niños con bajo peso y mayor riesgo de pérdida del embarazo.



¿Qué alternativas existen hoy para mujeres mayores de 40 años que desean quedar embarazadas?

Siempre recomiendo que si vas a postergar tu fertilidad, visites a un especialista en medicina reproductiva para que realice una revisión de las posibilidades, cuánto tiempo podrías esperar sin arriesgar la fertilidad.



*Congelar o vitrificar tus óvulos.



*Verificar tu condición funcional y si hay alguna condición que deba mejorar, como equilibrar los niveles de colesterol, identificar si tienes síndrome de ovario poliquístico u otra alteración, y balancear antes del embarazo.



¿Qué mensaje daría a las mujeres que aún desean ser madres después de los 40 años, pero sienten presión social o miedo por los riesgos?

1. Busque un especialista de medicina reproductiva.

Evaluación cardiovascular y evaluaciones médicas anuales. Realizar citología o Papanicolaou. Realizar perfil mamario. Suplementarse de acuerdo a sus necesidades. Cuidar la salud mental. Recomendaciones generales

No postergar si tienes opciones.



Congelar nuestros óvulos y cuidar nuestra salud integral.



Tener planes alternos; siempre saber que si postergas, puedes tener la necesidad de tratamientos de alta complejidad como tratamiento in vitro, diagnóstico pregestacional o preconcepcional, e inyección intracitoplasmática.

Tratamiento

Siempre saber que si postergas, puedes tener la necesidad de tratamientos”.

