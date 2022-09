Email it

Durante la celebración del primer aniversario de la edición especial de la revista Reporte Médico, el doctor Pablo Mateo presentó los equipos urológicos Imagen de Banda Estrecha (NBI) y Cistoscopio Flexible de Alta Definición (HD).



Dentro de las ventajas de estas nuevas tecnologías, el doctor Mateo destacó que la NBI entra a una nueva era en la endoscopia vesical para observar las mucosas, mientras que la Cistoscopio Flexible de alta Definición (HD) detecta la presencia de sangre en la orina, infecciones a repetición.



El urólogo puntualizó que con la técnica NBI aumenta un 17% la visualización del cáncer de vejiga no músculo invasivo, además ofrece un aumento de un 24 por ciento para visualizar tumores.



Asimismo, precisó que esta nueva tecnología logra hasta un 28 por ciento más en la detención del carcinoma in situ de vejiga (CIS), “debido a que se valora con más detalle la superficie mucosa y su patrón vascular el paciente”.



“Estos aparatos con tecnología NBI (Narrow Band Imaging) están aprobados por la FDA (Food and Drug Administration)”, explicó el doctor Mateo durante el coctel de presentación.