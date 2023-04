La humorista habla de cómo la psicología la ha ayudado en la construcción de personajes



Yamilet González, conocida para muchos como “La González” o como “Tú me dices yo te digo”, encontró una salida de problemas personales en las redes sociales. Este mes de mayo, celebrará en su país natal 10 años como creadora de contenido, un trayecto en el que ha aprendido a conectar con ella y en el que ha crecido tanto personal como profesionalmente.



Contó su historia a elCaribe en un casual encuentro. Habló de cómo inició en esta aventura que la llevó a terminar estudiando psicología, tras la creación de más de 10 personajes que hoy tienen a más de medio millón de seguidores cautivados en las plataformas de Instagram, Facebook, Youtube y Tiktok.



Yamilet tuvo un pasado que no la detuvo para alcanzar el éxito. Primero tuvo negocios, un bar y una estética, “fracasos empresariales que me dejaron tocada de manera interesante a nivel económico”.

Contó que las cosas se fueron poniendo más difíciles, con situaciones personales que no le permitieron seguir los estudios aquí en el país, y es cuando su madre decide llevársela a Europa, donde ha residido por más de 12 años.



“Retomé los estudios y me dirigí por otra carrera más ligada a lo que hago ahora, que es la construcción de personajes: Psicología. La verdad es que Salí por esa situación personal que estaba viviendo, una crisis emocional. De ahí surge la idea de empezar a dar a luz personajes”.



Explica que a la hora de construir los personajes, estudiar psicología, es una ventaja, “incluso de manera inconsciente yo creo que analizaba conductas y ahora me doy cuenta que es algo que siempre había querido hacer. Es fantástico porque puedes dar en la diana cuando tienes una base de estudio, puedes ir a lo más certero”.



Ese ha sido su factor de éxito a través de los personajes construidos como Javiei, Maidalena, Rose Marie, La Doctora Ana Gertrutis, La Turula, Gladys, Julepa Smith, Dra Per One, Ñartinia Milote, Brigitte, y otros que en su mayoría destacan personalidades originales de los dominicanos y serán estrenados en su show que se celebrará en el Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua el próximo 6 de mayo.



“Mis personajes tienen todo de mí. En cada uno está mi ADN incrustado, ponerle un poquito de mí a cada uno de ellos es lo que me hace disfrutarlo. Sentirme bien, a gusto, sentir que no estoy en otro cuerpo, sino, que es Yamilet Gonzalez haciendo un personaje. Todos tienen una parte de mí y por eso creo que me salen tan bien y conectan tan rápido”.



Combinar el humor y la psicología no es algo fortuito para Yamilet, lo hace a posta, con el fin de impactar positivamente a su comunidad.



“Trato de manejar el humor de manera estratégica, para dejar mensajes que lleguen a la gente. Que no solamente sea la terapia de risa, sino que también haya ahí un mensaje potente, que llegue, que sea motivador, que inspire y la psicología ha sido mi mejor herramienta”.



Contó que en uno de esos momentos bajos, a raíz de la difícil situación de perder un embarazo, se desapareció un tiempo de las redes, pero las mismas, fueron las que la hicieron apoyarse para seguir adelante y trabajar en ella.



“Yo no tenía ánimos de grabar, estaba pasando por un duelo muy difícil y creo que eso fue un reto muy grande, me divorcié de las redes. Estaba que no subía nada y la gente me escribía, pero yo tenía una nostalgia tan grande. En esos momentos difíciles y situaciones que me han pasado, las redes han sido la vía de escape, y me apalanqué en mi la comunidad para poder sanar mucho de esos retos”.



Legado



“Quiero ser una figura representativa del humor. Una mujer atrevida, que me digan “Showoman”, la que más se ha atrevido en el humor. Quisiera que cuando hablen de mí, en relación al humor, que no solo resalten eso, sino que también digan que es una mujer atrevida, porque hay muchas mujeres que se han atrevido pero se han quedado a mitad de camino porque esta sociedad es bastante machista, y los hombres son los que salen, quiero que digan de mí eso, que lo estoy haciendo bien y que he podido lograr lo que muchos no han logrado en el humor”