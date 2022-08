Hace mucho no había en nuestro cine una comedia con capacidad natural de convocatoria de grandes masas como La Trampa, dirigida por Frank Perozo y con guión de Kendy Yanoreth y Junior Rosado y con edición de José Delio Ares, ya en las salas de Caribbean Cinemas.



Si la fotografía acompaña las acciones y habla en el lenguaje de la textura dominicana; la edición de José Delio Ares, establece un ritmo de montaje, impregna un tempo (para decirlo con música) hijo del thriller, para una comedia de enredos. Y eso hace que no sienta el discurrir del filme.



Jaime (Raymon Pozo) y Johnny (Pepe Sierra) se enfrentan al poderoso dueño de un casino que quiere quitarles las tierras que pertenecen a su familia.



Kenny Grullón es un Vito Corleone de Jarabacoa, que hace contrapeso -aunque los personajes no se entrecruzan en ningún momento- con Gracielina Olivero enfundada en un personaje que por momentos me recordó a Mamá Fratelli en Los Goonies, aquella vieja película de Richard Donner. Allí donde está Gracielina, la acción gira sobre ella.



Caroline Aquino está bien (me gustaría verla fuera de su zona de confort), pero Melymel excelente (como quiera que la tires, cae de pie), tan intensa como la coronela destituida del Canódromo, y una Bárbara Plaza que demuestra talento para robarse el show.



La película pertenece al Universo Marvel de los Reyes del Humor, la primera línea protagónica está en Caroline y Pepe Sierra, quien más convincente no puede ser, y demuestra, una eficiencia actoral estupenda. Jenny Blanco bien junto a Mario Núñez, con momentos de pico durante la persecución. Francis Cruz, Brea Frank y Yasser Michelén estupendos.



La música pasa suave, por debajo de la mesa, sin aspavientos. Quizás sobresale Comiendo callao, de Ilegales y la de Gabriel Pagán. Aunque parece se ha cambiado el arte de crear música para cine, para poner temas creados ya.



La trampa es una comedia de enredos tejida con un macramé de hilo de araña, que es cierto que falla en el tercer acto. Tan así que al final uno no sabe cuál es la trampa. Mas si el cine es entretenimiento, La trampa lo es.