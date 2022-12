Hace 35 años nació la Cocoband. Un día como hoy nació una de las orquestas que más éxitos cosechó en los años 80 y 90 del pasado siglo. Que sigue vivita y coleando y que esta noche brindará un concierto que han titulado “35 años con coco” en el Teatro La Fiesta.



Confieso que no conocí la época de oro de la orquesta, apenas un rumor de algo que se encontraba como en un mundo paralelo. Era el mundo de Pochy Familia y su creación musical, el sonido de la Cocoband.



Así que cuando llegué al país probablemente conociera alguno de sus éxitos, pero de soslayo.



Sin embargo, cuando escuché la popular canción “Pa los coquitos”, descubrí un tema lleno de ternura y de sensibilidad hacia los infantes que ninguna otra agrupación musical dominicano ha demostrado.

“No entiendo ¿por qué / siempre me pelean tanto? / Si yo lloro / soy travieso. / Si me hago pipí en la cama / no hay que pelearme por eso…”



Y más adelante ese coro infalible: “¡Llegó papá!, ¡llegó mamá! / ¡Papi, papi!, ¡mami, mami! / ¡Mi papi mío!, ¡mi mami mía!”/ (No queremos boche ni cocotazo) / (Tienen que entender que somos muchachos) / Cuando papi y mami llegan le decimo’ así / Si a mami cocotúa y si a papi cocotú. / Lo que quiero es cariño para siempre estar feliz”.



La canción es un himno, una declaración de los derechos de los infantes, que la Unicef debió honrar. La canción salió en 1992.



Pero creo que cuando yo llegué al país 10 años después, la orquesta no estaba pegada, fue cuando Pochy cogió unas cuantas libras de más y probablemente haya pensado en dedicarse a otra vaina.



De hecho se puso a estudiar leyes y pasado el tiempo se graduó y se convirtió en uno de los expertos más importantes del país en los temas de derechos de autor. Hechura suya es la Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie), desde la cual trata de defender los derechos de los que han participado en la grabación de un tema, léase músicos e intérpretes.



Sin embargo hay que reconocer que hay un sonido cocoband, un sonido que alguna vez retumbó en el estadio Olímpico en una de las fiestas populares que la gente más recuerda. ¡Felicidades, Pochy!