Con una señera jornada de tres conferencias con expertos nacionales e internacionales del primer nivel, cuyo colofón fue una conferencia magistral del presidente Luis Abinader sobre el rol del periodismo como garantía del equilibrio del poder, finalizó una semana de actividades en conmemoración del aniversario 75 de elCaribe y los 25 de CDN.



Faltaría espacio para expresar la satisfacción y el orgullo de la familia de Multimedios del Caribe por la acogida y cariños que ha prodigado la comunidad nacional por tan magno acontecimiento, pero vaya el reconocimiento a los distinguidos panelistas que estuvieron en el ciclo de debates sobre los retos de la comunicación moderna, la realidad político-social de América Latina, a cargo de tres ex vicepresidentes, y la situación económica mundial por prominentes economistas.



Agradecimiento a Carmenchu Brusiloff, hija de María Ugarte, y a sus hijos, por acompañarnos in memoriam en la designación del nombre de su madre a la sala de redacción de elCaribe, y también a los biznietos de quien fuera primera mujer periodista de este diario desde su fundación en 1948.



A nuestros articulistas de opinión, con quienes compartimos un cóctel con el que inauguramos la exposición de 75 portadas relevantes de la historia del periódico, y a quienes expresamos personalmente lo mucho que valoramos que siempre escriben de manera criteriosa, objetiva y sin temor a ningún tipo de control externo sobre sus textos de opinión.



A las 24 empresas que nos apoyaron para que fuera posible la demandante jornada de conferencias, en cuyo contexto se hizo un emotivo homenaje in memoriam a don Alejandro E. Grullón E., pionero de la banca privada nacional y promotor de la institucionalidad democrática en República Dominicana.



Esta celebración ha servido para comprobar en los hechos las huellas que ha dejado elCaribe en la historia de la República Dominicana y su proyección como multimedios a nivel regional e internacional.



Expresamos además nuestra complacencia por los redoblados esfuerzos de los colaboradores de Multimedios del Caribe en todos los niveles, lo que denota el compromiso de un personal que brinda cotidianamente lo mejor de sí.



Finalmente, gracias a la inmensa masa de lectores de todas las plataformas de este multimedio, destinataria del trabajo diario con el que elCaribe informa, entretiene y contribuye a formar opinión que es, en esencia, la misión de un medio que trabaja por la democracia y suma su modesto aporte al engrandecimiento de esta nación.