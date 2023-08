Email it

Desde su llegada al poder, el presidente Luis Abinader y el PRM no habían recibido un golpe político de importancia. Más bien, habían navegado con las crisis que les ha tocado gobernar con el viento a favor, en lo concerniente al comportamiento de los actores políticos y los poderes fácticos.



Incluso, el partido de gobierno viene repitiendo un guión antiguo. Los cabezas de grupo y figuras de la opinión pública pronunciando y haciendo actos de apoyo al PRM, al gobierno y la reelección del presidente Abinader. Uno de los más llamativos fue el movimiento “Trabajadores con Luis” que encabezan los líderes sindicales Gabriel del Río, Jacobo Ramos y Pepe Abreu. Lo mismo hicieron con la candidatura de Gonzalo Castillo en 2020.



También sorprendió el activismo del general Juan Manuel Méndez director del COE, promoviendo la reelección del presidente Abinader, una figura que se había mantenido fuera del activismo en los largos años que lleva de servicio a través del organismo de emergencia. Una larga lista de los 35 partidos reconocidos también esperan para anunciar acuerdos con el gobierno. La mayoría estuvo pegada de la teta del Estado en los 16 años corridos de gobierno del PLD.



Son solo algunas muestras del incontable número de grupos y figuras que siempre encuentran el camino despejado para acomodarse al ocupante de turno de la silla presidencial.



La comodidad en la que se habían movido el PRM y Abinader, cambió de manera radical, tras el anuncio de la alianza de los tres principales partidos de oposición. El escenario menos favorable para el PRM y Abinader; y el más favorable para la oposición.



No significa que el anuncio de una alianza sea sinónimo de derrota segura para el PRM, falta mucho trecho que recorrer hasta que se diga la última palabra en mayo o junio de 2024. Pero no quita la contundencia del golpe político que ha recibido el oficialismo del grupo político más veterano que tiene el país. Retoman la madurez política que los mantuvo en el poder. El juego cambió a partir de 21/08/2023.