Releemos la versión de la Policía de que sus hombres que acribillaron la pareja de esposos en Villa Altagracia buscaban a unos individuos por el robo de una pasola. Un aparato de dos ruedas insignificante en el mundo de las motos. ¿Tenía esa pasola un valor excepcional que obligó al despliegue de una patrulla constituida por seis hombres armados hasta los dientes? Una pasola no cabe fácilmente en un Kia 5 en que viajaban los evangélicos victimizados. ¿Dónde la montarían que no fuese visible? Si buscaban ese aparato, ¿por qué una acción tan bárbara? Lo de la pasola no cuadra. Y la gente no entiende por qué el comandante de la dotación no es parte del proceso.