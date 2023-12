Alfredo Pacheco es un cuadro fundamental que conoce al dedillo lo que se debe hacer. El vapuleado acuerdo con Aerodom lo pasó en “bola de humo”, no importa si se saltaran algunos procedimientos. Si no hay quórum, se convoca una y otra vez, aunque haya que mandar a buscar a su casa a uno que otro legislador, como en los tiempos de Balaguer, cuando los trasladaban en helicóptero hasta desde la frontera cuando faltaban votos. Pacheco sabe que no es solo Aerodom, sino que hay un dinero de ese contrato que se consigna en el Presupuesto 2024 y hay que salir de eso cuanto antes, por la pausa navideña. Para suerte del PRM, no aparecerán ahora los que criticaban el “voten honorables” de Abel.