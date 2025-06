Lo que compartes en redes sociales puede ser determinante al momento de solicitar una visa. Desde 2019, el Departamento de Estado exige incluir tus redes en formularios como el DS-160. Aunque no todas las solicitudes se revisan, si hay dudas, tus perfiles serán analizados.



Importante: No importa si tu cuenta es privada. Las autoridades pueden acceder a tu contenido mediante mecanismos legales, monitoreo indirecto o terceros etiquetados. Tener la cuenta cerrada no es garantía de protección.



A continuación, presentamos ejemplos reales de situaciones donde personas han tenido la visa denegada por lo que publicaron:



Caso real 1: Una joven con visa de turista publicó sobre su “nuevo negocio en Miami”. En su renovación fue confrontada con esa publicación y se concluyó que había trabajado sin autorización. Visa cancelada.

Caso real 2: Una mujer publicó fotos con su pareja estadounidense y anunció boda. En su solicitud dijo ser soltera. La visa fue negada por presunta intención migratoria fraudulenta.



Caso real 3: Un solicitante de visa de estudiante subía fotos trabajando en construcción. Su visa fue negada por actividad laboral no autorizada.



¿Qué debes evitar?

•Declarar que “vives en EE.UU.” con visa temporal.

•Publicar evidencia de haber estado sin estatus.

•Fotos trabajando sin permiso.

•Contenido que contradiga tu solicitud o indique intención de quedarte.

Conclusión:

En inmigración, todo lo que digas —y publiques— puede ser usado en tu contra.

¿Tienes dudas? Contáctanos. Estamos aquí para ayudarte.