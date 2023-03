Email it

El exembajador de Estados Unidos en República Dominicana James -Wally- Brewster (2013-2017) mantiene una dinámica agenda de negocios en el país tras su salida de la misión diplomática.



Según dijo, su empresa Patino Brewster & Partners ha recibido múltiples solicitudes de asesoría y consultoría de clientes locales para las áreas comerciales y de relaciones internacionales por lo que, aunque su residencia oficial se mantiene en Dallas, optó junto a su pareja Bob Satawake por adquirir una residencia en la elegante urbanización Casa de Campo en La Romana.



En una conversación con la periodista Katherine Hernández en su programa Siendo Honestos, Brewster afirmó que entre sus clientes figura el actual gobierno dominicano. “Estamos actualmente trabajando con un par de ministerios aquí en República Dominicana en la construcción de relaciones con Estados Unidos, trabajamos también en conectar al embajador de Haití y su relación con Estados Unidos y existen otros gobiernos con los que también trabajamos”, explicó.



Brewster negó la posibilidad de volver a encabezar la delegación diplomática al decir: “No creo que sería lo correcto” y justificó que la administración Biden aún no tenga embajador en el país al considerar que se trata de un proceso complejo al tiempo de negar que las relaciones bilaterales estén pasando por un mal momento. “Existen algunos republicanos como Ted Cruz de Texas y otros que sencillamente pueden bloquear una nominación aunque esto ralentice y les haga daño a nuestras relaciones internacionales porque ralentiza el proceso de manera tremenda. No lo tomemos personal, hay una excelente relación con Estados Unidos”, sostuvo.



Durante su gestión como embajador entre los años 2013 y 2017, Brewster se caracterizó por no dorar la píldora cuando se trataba temas como la lucha contra la corrupción.

Comunidad internacional no está actuando en Haití

Brewster explicó que la crisis de Haití es un gran desafío para el país y para la comunidad internacional que dice, debe seguir siendo presionada. “La gente está lidiando con problemas de seguridad alimentaria, no hay agua, están lidiando con violencia y secuestro… Estados Unidos debe tomar ese liderazgo y es lo que estoy patrocinando en Washington y voy a continuar”, afirmó.