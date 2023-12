El presidente Luis Abinader se comprometió con el presidente electo de Guatemala, César Arévalo de León

Tras una visita oficial a la República Dominicana del presidente electo de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, el jefe de Estado dominicano, Luis Abinader, se comprometió con la defensa de la democracia de la nación centroamericana, así como con la transparencia, el desarrollo sostenible y la defensa de los derechos humanos de ese país.



El compromiso de Abinader con el que será su homólogo cuando asuma el próximo 14 de enero de 2024, se da en momentos en que a Arévalo de León se le ha pretendido dar un golpe de Estado por la vía judicial, se quiere invalidar los resultados que lo hicieron ganador de la Presidencia en una segunda vuelta en agosto pasado. Pero, en medio de esto, Abinader ha anunciado que estará presente en la toma de posesión pautada para el 14 de enero de 2024 y que, una vez este asuma, se comenzarán a estrechar los lazos bilaterales en múltiples áreas que ambas naciones pueden aprovechar para el beneficio mutuo.



Luego de una reunión en el Palacio Nacional dominicano entre Abinader y Arévalo de León, el mandatario de República Dominicana calificó de lamentable que el mundo haya sido testigo de los intentos que buscan socavar los resultados legítimos de las elecciones democráticas en Guatemala. A juicio de Abinader, esta situación es un desafío que ha impactado a toda la región porque recuerda la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo en la defensa de los valores compartidos y de la democracia.



“Desde República Dominicana hemos expresado nuestro enérgico rechazo a esta pretensión ilegítima que intenta revertir la decisión mayoritaria del pueblo guatemalteco. Ningún poder del Estado tiene el derecho de imponerse sobre la legitimidad absoluta que representa la voluntad popular libremente expresada”, expresó Abinader en un discurso ofrecido en el marco de LA Semanal con la prensa que encabeza el Presidente todos los lunes.



Sobre el particular, Luis Abinader indicó que la región, que ha tenido que enfrentar los flagelos de las dictaduras, tiene una deuda histórica por saldar con la democracia. Dijo que los embates recientes contra el proceso democrático en Guatemala recuerdan que hay que estar vigilantes, que la democracia no puede darse por sentada y que requiere un esfuerzo mancomunado de todas las naciones.



Por la situación que actualmente enfrenta Guatemala, Abinader dijo estar dispuesto en colaborar con esa nación en la medida de que permita la “modesta experiencia” que tiene la República Dominicana.



“Presidente Arévalo, una voz unida desde Centroamérica y el Caribe puede marcar la diferencia en los foros globales donde se deciden los temas más acuciantes de nuestro tiempo: el comercio internacional, el cambio climático o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aceptando que estamos en un momento crítico para la necesaria modernización de los organismos internacionales es inaplazable trabajar por el fortalecimiento del multilateralismo, como la única vía para los países en desarrollo poder incidir en las decisiones globales que nos afectan a nosotros en particular, pero también a toda la humanidad”, pronunció Luis Abinader.



Arévalo: se estrecharán lazos



Tras agradecer el apoyo manifestado por el Gobierno de la República Dominicana en la lucha por la democracia, el presidente electo de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, indicó que esta visita a esta nación caribeña marca el inicio de una etapa en la que se van a añadir los propósitos de su próximo gobierno de tejer una trama de relaciones entre concreta y tangible entre ambas naciones, hecha de un aumento de los intercambios, de colaboración en los ámbitos políticos, de colaboración e intercambio de experiencias en cuestiones de gobernabilidad que les permitirán, como gobiernos, avanzar y ser más eficientes en la intención de ese bienestar como “expresión fundamental de la institucionalidad democrática a ojos de la población de los pueblos”.



En su discurso ante los medios de comunicación dominicanos, César Bernardo Arévalo de León valoró el respaldo y espaldarazo del presidente Luis Abinader y su gobierno “en un momento donde nuevamente la realidad de las tensiones entre instituciones democráticas e impulsos autoritarios vuelven a emerger”.

Por ello, el presidente electo de Guatemala indicó que esto muestra que cada una de las sociedades y todos los sectores que creen en la democracia deben unir fuerzas para, a nivel internacional, gritar que “la democracia es el único camino verdadero para solidaridad, para la justicia, para la libertad y para la paz”.

“Por esa razón, por esa convergencia desde ese pasado de luchas compartidas históricas y luchas presentes, actuales, en favor de la democracia, estamos convencidos que en la República Dominicana tendremos un socio para la construcción de ese futuro democrático que nuestros pueblos reclaman y se merecen”, agregó.



Toma de posesión se hará “sin lugar a dudas”

En medio de la situación que se vive en Guatemala con resoluciones que buscan invalidar los resultados que los dieron como ganador de la Presidencia en una segunda vuelta con el 60 % de los votos, Arévalo de León aseguró que, sin lugar a dudas tomará posesión en enero de 2024. Mientras que el presidente dominicano, Luis Abinader, reiteró que va a defender la democracia dominicana y la de la región y de todas las partes que sea necesario. “El presidente Arévalo fue electo por una inmensa mayoría de los guatemaltecos que votaron por él y no pueden atentar contra la democracia por una vía ilegal e injustificada cuando tenemos el resultado de la población mayoritaria del pueblo guatemalteco”, dijo Abinader.