La presidenta del Comité Nacional de Facilitación de Comercio (CNFC), en su calidad de presidenta de Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), Francesca Rainieri, resaltó la visión, el compromiso y la entrega del director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón.



“Más que los logros, es la visión de esta Dirección General de Aduanas (DGA) liderada por él, donde se ve el compromiso y la pasión que le está poniendo para generar cambios y generar transformación, no hay nada más que se pueda pedir de una persona y de un equipo, que esa entrega”, manifestó Rainieri al aperturar, por primera vez, una plenaria del CNFC.



Señaló, además, la importancia de que los sectores público y privado continúen trabajando juntos, sobre todo, en momentos de temporadas retadoras, tensiones globales, cambios en el comercio y retos logísticos que exigen, más que nunca, un compromiso real y trabajar unidos.



“Gracias por demostrar que la colaboración público-privada no es solo posible, sino poderosa, porque se ha notado el cambio en estos últimos años, cuando se cuenta con cada uno los actores que están aquí y que han generado estos cambios”, puntualizó la presidenta del CNFC.



En tanto que Sanz Lovatón se refirió a la necesidad de renovar el sistema operativo de Aduanas, para lo cual se han realizado tres licitaciones internacionales, como principal objetivo inmediato del CNFC para continuar con el proceso de reformas.



“Ahora estamos convocando no solo al CNFC, sino que estamos convocando al Gabinete Logístico, porque lo que quiere esta administración de Aduanas y lo que quiere el presidente Abinader es que estas reformas no se detengan y se hagan con total transparencia y con el concurso de todos los sectores que son afectados”, explicó el director de Aduanas.



Mientras que Perla de la Rosa expuso sobre los avances del Plan 2023-2026 y su fase de culminación, así como de los trabajos iniciados para el próximo plan.



De la Rosa pasó balance a iniciativas como la K9, para fortalecer las unidades caninas de las diferentes instituciones que utilizan este mecanismo de inspección, la gestión integrada de riesgos, las mejoras continuas a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), con la inclusión de servicios y entidades a esa plataforma, así como de las capacitaciones constantes para el manejo de perecederos y evaluación y seguimiento a las certificaciones de los laboratorios.



Rosario del Castillo, encargada del CNFC presentó a los nuevos miembros del equipo, así como los niveles de cumplimiento de los planes operativos anuales de 2024 y 2025.



También, estuvieron presentes: William Malamud, vicepresidente ejecutivo de Amchamdr; Alexander Schad, presidente ejecutivo de Frederic Schad; Jack Rannik, presidente de Rannik Soluciones Logísticas Integradas; Mario Chong, director comercial de Marítima Dominicana (MARDOM); la subdirectora de Aduanas, Lucía Zorrilla, así como los representantes de las instituciones miembros del CNFC.

Ministerios e instituciones del Gobierno lo integran

El CNFC es un organismo creado para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Lo integran los principales ministerios e instituciones del Gobierno: Agricultura; Industria, Comercio y Mypimes; Relaciones Exteriores; Defensa; Salud Pública; Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD); Consejo Nacional de Competitividad (CNC); y el Consejo Nacional de Zonas Francas (CNZF), así como las principales agrupaciones del sector empresarial.