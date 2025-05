El ministro José Paliza cita a Haití como reto y el director de Competitividad, Peter Prazmowski, habla de la hoja ruta

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, llamó ayer a todos los sectores del país a unirse en el plan del Gobierno “Meta RD 2036” que persigue un desarrollo sostenible de la República Dominicana duplicando el PIB y citó entre los principales retos futuros de la nación, la crisis del vecino país de Haití.



Al disertar como orador principal del almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana con el tema “Meta 2036: un camino hacia el desarrollo sostenible y las oportunidades de colaboración público-privada” junto al director del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski, Paliza indicó que el desarrollo productivo de una nación debe tener un enfoque territorial.



En ese sentido, comentó que este es un pequeño país altamente poblado con una densidad poblacional promedio casi 10 veces superior a la de la región, con recursos escasos y que se comparte con la nación más pobre del hemisferio.



“Hoy, nuestro mayor reto de futuro, es sin dudas, Haití. Les hago pues, un gran llamado de unidad nacional en el cual el sector empresarial juegue un rol preponderante en esta crisis. Quizás, las dos principales ciudades más grandes en población de todo el Caribe y Centroamérica, Santo Domingo y Puerto Príncipe, están en nuestra isla”, expresó el funcionario en la actividad.



Durante su intervención, el ministro aseguró que “Meta RD 2036” es una invitación a pensar en el largo plazo, a trascender coyunturas y construir juntos un país donde nadie se quede atrás. Sostuvo que como una visión-país, reta a todos a pensar en grande, a actuar con determinación y a construir un futuro inclusivo, competitivo y sostenible.



“Meta RD 2036 persigue duplicar el tamaño de nuestra economía para la referida fecha”, enfatizó.



Puntos priorizados



Con miras a cumplir 10 metas prioritarias, Paliza dijo que el Gobierno sustenta su visión de país que aspira a consolidar en el 2036. Las 10 metas son aumentar la esperanza de vida al nacer a 77 años; reducir la tasa de homicidios a 7 por cada 100 mil habitantes; aumentar el índice de infraestructura de calidad; elevar el peso de la clase media a la mitad de la población y aumentar el PIB per cápita a 15 mil dólares.



También aumentar la tasa de formalidad en el empleo; elevar el promedio de años efectivos de aprendizaje; disminuir la tasa de pobreza multidimensional rural; reducir el porcentaje de hogares con Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos y elevar el índice de efectividad de Gobierno.



José Ignacio Paliza argumentó que la clave para lograr la Meta RD 2036 es con la participación del sector privado y la sociedad. “Ustedes son generadores de empleos, inversión, tecnología, e innovación. El Estado necesita ser su aliado siempre, no un obstáculo”, enfatizó.

El director de Competitividad, Peter Prazmowski, explicó las reformas necesarias.

La hoja de ruta de Meta RD 2036



La explicación técnica de cómo se trabajará para alcanzar la Meta RD 2036 para duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) en doce años, estuvo a cargo del director del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski.



En su turno, Prazmowski indicó que alcanzar esta meta implica llevar el ingreso per cápita de US$11,000 en 2024 a más de US$22,000 en 2036 mediante un crecimiento sostenido del 6% anual. Mencionó que, más allá de las cifras, todo este proceso exige una nueva generación de reformas centradas en la educación, la innovación, la institucionalidad y la equidad territorial.



Además, compartió que ya se han conformado equipos multisectoriales que presentarán acciones concretas este mismo año, en julio, como parte de una estrategia adaptativa y colectiva.



“El pasado mes de abril comenzaron a reunirse los equipos. Se están organizando en 12 sectores y 10 macro regiones. Están consultando con otros actores del sector, con las comunidades y entre sectores para entender, aprender y compartir ideas. En julio, presentarán las primeras propuestas priorizadas de acciones concretas al presidente, la vicepresidenta y a la nación”, dijo.



El director nacional de Competitividad reconoció que lograr Meta 2036 es, sin duda, un reto complejo, por lo que no puede ser tratado como un proyecto tradicional. “Por eso estamos usando una metodología distinta: lo que se conoce como Innovación Adaptativa y Pensamiento Colectivo (…) Significa formar equipos sectoriales y territoriales, con actores públicos y privados, conectados entre sí, aprendiendo, experimentando, ajustando. Significa abrir espacio a la innovación desde abajo; a que las comunidades sean parte del diseño de las soluciones. Que las decisiones no se tomen desde una torre de control”, explicó.



Prazmowski destacó que el crecimiento económico del país se logró hasta ahora por el gran dinamismo del sector privado y por la implementación de reformas de primera generación como la apertura comercial, la liberación financiera, la estabilización macroeconómica, los procesos de privatización, el fomento a la inversión extranjera directa, el fomento a las exportaciones y la incursión en los mercados de capitales globales. Sin embargo, resaltó, que ese modelo funcionó, pero ya no es suficiente.

Amchamdr hace sus aportes para lograr meta

La presidenta de la Amchamdr, Francesca Rainieri, manifestó que como participantes en las mesas sectoriales, desde los Comités de Facilitación de Comercio y de Tecnología e Innovación se cree firmemente en el proceso y por ello trabajan para que esas metas se alcancen. “Este no es solo un plan de gobierno. Es un proyecto de país que debe trascender períodos constitucionales y contar con el compromiso de futuras administraciones, sin importar el partido. Invitamos a todo el liderazgo político a sumarse, como ya lo ha hecho el sector privado”, apuntó.



Puntualizó que también es clave fortalecer las relaciones internacionales, especialmente con los Estados Unidos, como principal socio comercial.