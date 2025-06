En el país, el 16.8 % de menores que trabajan no van a la escuela. Unicef y OIT reclaman medidas a los gobiernos

Los avances en la disminución del trabajo infantil en República Dominicana se ven empañados por graves brechas sociales, prácticas violentas de crianza y el escaso acceso al juego.



La advertencia la hicieron representantes de organismos internacionales en el marco de la presentación del informe titulado “Trabajo infantil: estimaciones mundiales en 2024, tendencias y camino a seguir”, publicado a propósito de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio) y del Día Internacional del Juego (11 de junio).



En una mirada global al problema, las agencias alertan sobre los millones de niños en el mundo que aún no pueden ejercer plenamente su derecho a la educación, al juego y a una infancia protegida.



“A pesar de los progresos alcanzados, millones de niños y niñas siguen sin poder ejercer su derecho a la educación, al juego y a disfrutar de su infancia”, señala el informe, el cual abre un compendio de estadísticas sobre la situación que atraviesa la infancia.



Un dato preocupante es que en 2024, casi 138 millones de niños y niñas en el mundo estaban sometidos al trabajo infantil, y unos 54 millones realizaban labores peligrosas que ponían en riesgo su salud, seguridad y desarrollo, según las más recientes estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



Aunque desde 2020 se ha logrado sacar a más de 20 millones de menores del trabajo infantil, el ritmo de avance sigue siendo insuficiente. La meta global de erradicar esta práctica antes de 2025 está lejos de cumplirse, advierte el documento.



“Estos avances muestran que es posible reducir el trabajo infantil cuando se invierte en protección social, empleo digno y educación gratuita y de calidad. Pero no podemos bajar la guardia. Aún hay demasiados niños que trabajan en condiciones peligrosas y fuera de la escuela, en muchos casos como resultado de la pobreza y la falta de oportunidades para sus familias”, subraya Anyoli Sanabria, representante adjunta de Unicef en el país.



República Dominicana: entre avances y desafíos



En el caso particular de República Dominicana, los resultados de la encuesta ENHOGAR-MICS 2019 muestran que el trabajo infantil se redujo del 6.7 % en 2014 al 3.8 % en 2019.



No obstante, persisten importantes desigualdades: Un preocupante 16.8 % de los menores que trabajan no asisten a la escuela. El trabajo insalubre y peligroso es más frecuente en niños (8.4 %), especialmente en áreas rurales.



Entre otros datos resaltan que el trabajo infantil afecta más al quintil más pobre (8.9 %). Más niños (4.6 %) que niñas (3.0 %) están involucrados. El grupo de 5 a 11 años presenta mayor incidencia (5.4 %). Y las zonas rurales tienen una mayor prevalencia (4.9 %) frente a las urbanas (3.4 %).



De igual manera, entre 2016 y 2022, se registraron 3,412 casos de niños, niñas y adolescentes en situación de calle o víctimas de las peores formas de trabajo infantil. El año más crítico fue 2019, con 1,685 casos. En 2021 y 2022 se evidenció una estabilización, aunque los retos persisten.



Con miras a acelerar el progreso, Unicef y la OIT reclaman a los gobiernos las siguientes medidas: Invertir en medidas de protección social para los hogares vulnerables, como, por ejemplo, redes de seguridad social como las prestaciones universales por hijos e hijas a cargo, con el fin de que las familias no recurran al trabajo infantil.



También sugieren fortalecer los sistemas de protección de la infancia para identificar, prevenir y responder a las necesidades de los niños y niñas en situación de riesgo, en particular aquellos y aquellas que están expuestos a las peores formas de trabajo infantil.



Recomiendan brindar un acceso universal a una educación de calidad, especialmente en el medio rural y en zonas afectadas por crisis, para que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de aprender. Además, garantizar empleos decentes para la juventud y la población adulta, sin olvidar el derecho de las y los trabajadores a organizarse para defender sus intereses.



Los organismos exhortan a hacer cumplir las leyes y obligar a las empresas a rendir cuentas para poner fin a la explotación y proteger a los niños y las niñas en todas las cadenas de suministro.



Actos para conmemorar fecha



Organizaciones públicas y privadas tienen pautado para hoy una agenda de actividades para conmemorar el “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”.



En ese ánimo, el Ministerio de Trabajo invita a la celebración de la eucaristía en la Iglesia San Juan Bosco, Distrito Nacional que tendrá lugar a las 9:00 a.m.



Más tarde, a 10:30 a.m., la institución depositará una ofrenda floral en el Altar de la Patria. El programa de actividades concluye a 2:00 p.m. con el acto “Tarde feliz con los NNA”, en el Parque Iberoamericano.

Aumenta el maltrato físico en niños de 10 años

En el marco del Día Internacional del Juego (11 de junio), Unicef relanzó el Mes de la Crianza bajo el lema “Criar a los Padres”, con la consigna “Elige jugar todos los días”, que promueve el juego como un derecho fundamental y una herramienta para la crianza sin violencia. Esta iniciativa se apoya en los hallazgos del más reciente análisis de la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante las violencias en República Dominicana (2024), que revela que 6 de cada 10 niños (63.5 %) de entre 1 y 14 años han sido sometidos a métodos violentos de disciplina en sus hogares, como castigos físicos o humillaciones verbales. Este patrón es igualmente frecuente en zonas urbanas y rurales, sin diferencias por sexo. Además, el informe muestra un aumento del 50 % en la tasa de maltrato físico reportado por el sistema de salud pública en menores de 10 años.