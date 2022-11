Email it

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) aseguró estar a la vanguardia con la implementación de tecnología de punta en su Centro de Control, lo que permite estar a la par con otros países productores de energía en América.



Según la institución, la tecnología implementada en el Centro de Control de ETED es comparada con Colombia, Chile, Panamá, Ecuador, Perú y Brasil, que en 2021, fue el país con la mayor capacidad de producción de energías renovables en América Latina y el Caribe.



Agregaron que sus avances permiten manejar mayor capacidad y brindar un mayor servicio que países como Cuba, México y Puerto Rico.



Centro de control



Este Centro de Control de Energía cuenta con el sistema Scada (supervisory control and Data Acquisition) es la herramienta utilizada para supervisar, operar y controlar el comportamientos del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Además, cuenta con el Control Automático Generación (AGC), que permite hacer la regulación secundaria automática con varios generadores simultáneamente. Las informaciones fueron ofrecidas durante la vista al Centro de Control de Energía de ETED, realizada por periodistas y comunicadores, que cursan el segundo diplomado sobre el sector eléctrico, el cual es organizado por EdeSur e Intec, En este, el director de operaciones, Máximo Cepeda, detalló el funcionamiento e importancia de esta sala de control. “Aquí las variables más importantes son los voltajes, los flujos de potencia y la frecuencia 60 ghz, que es la más utilizada por los grandes productores de energía de toda América. La relevancia de estas variables es que si alguna de estas fallan el sistema puede colapsar”, dijo Cepeda. Indicó que para evitar que esto no suceda, esta entidad maneja los centros de distribución, de generación y las distribuidoras que son EdeSur, Edenorte y EdeEste. También tiene los clientes no regulados (grandes industrias que compran de acuerdo al mercado), todas estas empresas son las responsables de mantener la frecuencia del sistema, aseguró.

Las funciones de los centros de distibución

El recorrido incluyó visitar la subestación Arroyo Hondo, que comparten Edesur y la ETED. Aquí Raúl Pinces, coordinador de operaciones de la ETED, explicó que es una subestación, sus componentes y qué tipo es que está en esta localidad. Una subestación es un punto donde convergen varias líneas, en esta se realizan la transformación, distribución y transmisión.