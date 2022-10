Email it

La elección de su candidato o candidata es un reto que definirá el presente y futuro del Partido de la Liberación Dominicana

El mes de octubre tiene un significado histórico de gran importancia para el PLD, en cuanto a la elección de sus candidatos presidenciales. En octubre del 2019, en una disputada elección Gonzalo Castillo, con el apoyo del danilismo, derrotó a Leonel Fernández y se convirtió en el candidato presidencial del PLD.

El próximo domingo 16 de este octubre del 2022, el PLD se enfrenta a un nuevo proceso de elección de su candidatura presidencial, que es un gran reto para su unidad y fortaleza de cara a las elecciones del 2024.

Danilismo vence al Leonelismo: Gonzalo Castillo le gana a Leonel Fernández



La elección de Gonzalo Castillo como candidato presidencial del PLD el 6 de octubre del 2019, fue un trauma difícil para el PLD, que conllevó la acusación de fraude por parte de Leonel Fernández y su renuncia de ese partido. Todo eso estuvo precedido de una lucha dura, permanente y agresiva de los leonelistas en contra de lo que ellos entendían eran las pretensiones de Danilo para volver a reelegirse.

A principios del 2019 Danilo convocó a los principales aspirantes presidenciales de su sector, para que se lanzaran a hacer campaña interna. Seis dirigentes danilistas asumieron el llamado: Reynaldo Pared, Temístocles Montás, Radhamés Segura, Amarante Baret, Domínguez Brito y Andrés Navarro. Más adelante se integraría Gonzalo Castillo.



Los leonelistas decían que, al igual que en el 2015, Danilo y su círculo tenían una estrategia para modificar la Constitución y volver a reelegirse. Inician una serie de protestas frente al Congreso Nacional para impedir la modificación de la Constitución. Ante eso, el Gobierno militarizó el Congreso. De repente, el 10 de julio del 2019, el entonces secretario de Estado del gobierno norteamericano, Mike Pompeo, hizo una llamada al presidente Medina, donde al parecer le exhortaba a no intentar reelegirse. En ese momento se frenaron los aprestos reeleccionistas.



Ante eso, el sector danilista, afectado por esas acciones de Leonel y su grupo, decidió fortalecer el trabajo con sus precandidatos. A principios de septiembre, los precandidatos danilistas acordaron decidir por encuestas quién enfrentaría a Leonel. El favorecido por las encuestas fue Gonzalo Castillo. Y todos le apoyaron.



Los últimos treinta días de la campaña interna del PLD fue muy intensa y se produjo un duro enfrentamiento entre Gonzalo y Leonel. Todo el Gobierno, incluido el propio presidente Medina, se volcó en favor de Gonzalo. Y los resultados finales, certificados por la Junta Central Electoral, dieron como ganador a Gonzalo con la votación siguiente:



1- Gonzalo Castillo: 911,923 votos 48.72%

2- Leonel Fernández: 885,233 votos- 47.29%

Elección de Gonzalo provoca salida de Leonel del PLD



Leonel no aceptó el triunfo de Gonzalo y acusó a los danilistas de haber realizado un fraude a través de “un algoritmo” introducido en la votación electrónica. El 20 de octubre del 2019, Leonel anunció su renuncia como presidente y militante del PLD.



La renuncia de Leonel provocó una división del PLD. Para las elecciones presidenciales de julio del 2020, el PLD llevó como candidato a Gonzalo Castillo, mientras Leonel Fernández fue el candidato de su naciente partido, la Fuerza del Pueblo. Debido a esa división del PLD, entre otras razones, el candidato del PRM, Luis Abinader, logró ganar las elecciones en primera vuelta con un 52.52% de los votos. Gonzalo obtuvo el 37.46%, mientras Leonel solo obtuvo un 8.9%.



La consulta de octubre: Un gran reto del PLD



La división de octubre del 2019 y la pérdida del poder en julio del 2020, fueron dos golpes muy duros para el PLD. A eso se sumó una campaña de desprestigio en contra de las administraciones de Danilo Medina. En medio de ese panorama difícil el PLD estaba sin candidato presidencial, cuando el PRM impulsaba la reelección del presidente Abinader y la Fuerza del Pueblo impulsaba a Leonel Fernández.



Ante esa realidad, los líderes del PLD deciden elegir su candidato presidencial. Por eso convocaron esta consulta del próximo 16 de octubre que si bien no está avalada por la Junta Central Electoral, es una forma inteligente de tener en lo inmediato un candidato o candidata que no esté en desventaja ante Luis y Leonel, que desarrollan una campaña diaria.



Los aspirantes que participan en la consulta son Luis de León, Maritza Hernández, Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez, Margarita Cedeño y Karen Ricardo. Los seis han desarrollado una amplia campaña de promoción, en especial Margarita, Abel y Francisco, que ha colocado al PLD en un sitial de primer orden en el escenario político nacional. El líder y presidente del PLD, Danilo Medina, se ha mantenido neutral en este proceso, como garantía de integridad del proceso y de unidad de esa organización.



Si el proceso de consulta culmina exitosamente y el próximo domingo 16 de octubre en la noche el candidato o candidata elegida, es felicitado y aparece levantando la mano junto con todos los demás aspirantes en un claro mensaje de unidad, entonces la situación política electoral cambia de manera muy favorable para el PLD y sus perspectivas de volver al poder se potencializan ampliamente. De lo contrario, si hay conflictos y desavenencias en ese proceso, el PLD podría caminar a una nueva división.