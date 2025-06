Para contrarrestar la volatilidad internacional y el encarecimiento del crédito interno, la autoridad monetaria dominicana lanzó un amplio programa de liquidez que abarata los préstamos y apuntala a los principales motores productivos del país.



La medida incluye la liberación de RD$50 mil millones del encaje legal, la reactivación de RD$14 mil millones no utilizados de un programa previo y el aplazamiento de pagos por RD$17 mil millones en facilidades de liquidez, con el fin de estimular el financiamiento a tasas más bajas para sectores clave como construcción, manufactura, exportación, agropecuaria y mipymes.



En su sesión del 13 de junio de 2025, la Junta Monetaria (JM) autorizó al Banco Central de la República Dominicana (BCRD) a liberar recursos del encaje legal por RD$50 mil millones, un 2.4 % del pasivo sujeto a encaje legal. De acuerdo con un documento remitido a la prensa, estos recursos deberán ser otorgados a una tasa de interés no mayor que el 9 % anual y plazos de hasta dos años, para sectores económicos de amplio impacto en la actividad productiva.



Para la adopción de estas medidas, la Junta Monetaria tomó en consideración los elevados niveles de incertidumbre y volatilidad del panorama internacional asociados a múltiples conflictos geopolíticos a escala mundial; así como los niveles de liquidez del sistema financiero, la tendencia al alza de las tasas de interés a nivel nacional y la moderación del crédito a los sectores productivos.



El objetivo de este programa es dotar al sistema financiero de recursos líquidos para facilitar el crédito a los sectores productivos y contribuir a impulsar el ritmo de crecimiento económico. Es importante destacar que estas medidas se adoptan en un contexto en que los modelos de pronósticos reflejan que la inflación se mantendría dentro del rango meta de 4 % ± 1 % establecido en el programa monetario, otorgando los espacios para adoptar políticas de flexibilización monetaria que contribuyan a la recuperación de la demanda interna.



Asimismo, con el objetivo de complementar la oferta de crédito a los sectores productivos antes citados, la Junta Monetaria dispuso que se habilite para dichos sectores el uso de RD$14 mil millones correspondientes a montos no utilizados de la medida de encaje legal aprobada mediante la Quinta Resolución del 21 de noviembre de 2024, bajo las mismas condiciones financieras de la nueva liberación de tasas de interés no superiores a 9 % anual.



Cabe recordar que esta resolución estuvo originalmente destinada, de forma exclusiva, para la adquisición y construcción de viviendas de bajo costo, así como para las Mipymes. Adicionalmente, se dispuso el aplazamiento por seis meses de RD$17 mil millones de facilidades de liquidez rápida (FLR), que estaban originalmente previstos a retornar al Banco Central entre junio y diciembre de 2025. Esta medida contribuye a evitar que los beneficiarios de los préstamos que fueron otorgados por esta facilidad tengan que refinanciarse a tasas de interés más elevadas.

La expansión del crédito para el sector privado

La JM precisó elementos sobre el alcance de los límites al financiamiento en moneda extranjera a los no generadores de divisas, excluyendo de dicho límite las operaciones de comercio exterior de corto plazo, instrumentadas vía cartas de crédito o instrumentos similares; así como las actividades vinculadas al sector turístico cuyos ingresos se perciben en moneda nacional. Con el programa de provisión de liquidez en moneda nacional por RD$81 mil millones y los ajustes en las normas prudenciales del financiamiento en moneda extranjera, se contribuirá a expandir el crédito al sector privado.