El entusiasmo por el inicio de un nuevo año escolar se empaña entre la comunidad educativa del liceo Aurelio Rincón por las múltiples precariedades de inseguridad e incomodidad con las que tienen que lidiar el personal docente, los estudiantes y sus padres.



A primera vista, la malla de alambre con la que se marcan los límites del centro educativo ubicado en la localidad de Sierra Prieta, Santo Domingo Norte, es una evidencia del nivel de inseguridad y la poca privacidad a la que se somete a los alumnos y maestros durante las horas de docencia. “La construcción de una pared”, es el primero de los reclamos colectivos de la dirección y representantes de los padres y amigos del Liceo, con quienes conversaron reporteros de elCaribe.



Victoriana Bergal, directora del liceo Aurelio Rincón, inidcó que debido al acceso directo que se tiene con personas “no deseadas” de la comunidad en medio de las horas de clases, el personal se ha visto involucrado en enfrentamientos que afectan constantemente a su población estudiantil, que actualmente suma 202 alumnos matriculados de entre 13 y 20 años.



Bergal agregó que con los limitados recursos económicos que recibe el liceo, el pasado año escolar tuvieron que reparar en varias ocasiones la malla de alambre por el deterioro que, en parte, es ocasionado por los estudiantes.



“La falta de una pared es uno de los problemas mayores que tenemos aquí en el centro desde que iniciamos. Tenemos cinco años trabajando y con ese contacto directo de ellos con personas no deseadas no podemos tener ese control”, expresó.



Dijo que la situación de inseguridad, así como la necesidad de pavimentación de las áreas recreativas y la adecuación de la energía eléctrica en las aulas, ha sido planteada a las autoridades del Ministerio de Educación, sin embargo, las promesas de mejora paulatina de las condiciones de la infraestructura no logran llegar. “Tengo cartas del año pasado que supuestamente habían aprobado. Ellos vinieron a evaluar y vieron la necesidad de hacerlo pero todavía estamos esperando”, indicó.



Inundaciones y falta de personal



De su lado, Rosaura García, quien habló de nombre de los padres, madres y tutores de los estudiantes, abogó por que las autoridades pongan atención definitiva a otras de las dificultades de inundaciones, así como la limitada disponibilidad de personal de limpieza y mobiliarios a las que también se enfrenta el centro.



“Los niños no están recibiendo la educación de calidad que se requiere porque no tenemos la comodidad para que ellos la reciban. Nos hemos movido a muchas partes y queremos recibir lo que hasta ahora se ha estado pidiendo porque tenemos muchos problemas”, señaló García.

Las condiciones del Liceo Aurelio Rincón afectan la docencia. Félix de la cruz

Esperan implementación de transporte escolar

Con la ampliación del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil para todo el Gran Santo Domingo, anunciada el pasado lunes por el presidente Luis Abinader, la comunidad educativa del Liceo Aurelio Rincón, también está a la expectativa de ser incluida en la ruta de los nuevos corredores. “Nosotros necesitamos una guagua para los estudiantes, aquí hay niños que pagan 300 pesos de la Estancia hacia aquí para venir a la escuela y ningún padre aguanta eso, entonces muchos muchachos dejan el estudio y eso son cosas que no queremos”, comentó.