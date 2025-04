Efemérides del 15 de abril: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 15 de abril? El 15 de abril es el 105.º día del año en el calendario gregoriano y el 106.º en los años bisiestos. Quedan 260 días para finalizar el año. Repasemos los hechos más relevantes que ocurrieron un día como hoy 15 de abril en la historia.

Efemérides de hoy 15 de abril

El 15 de abril se conmemora el Día Mundial del Arte. Esta es una celebración internacional de las artes, la cual fue declarada por la Asociación Internacional del Arte (IAA, por sus siglas en inglés) con el fin de promover conciencia de la actividad creativa en todo el mundo.

La fecha se eligió en honor al día del nacimiento de Leonardo da Vinci, quien fue seleccionado como un símbolo mundial de paz, libertad de expresión, tolerancia, fraternidad y multiculturalismo, así como el arte también es importante en otros campos.

1452: en Anchiano (Italia), viene al mundo el artista italiano Leonardo da Vinci, genio del Renacimiento. Leonardo di Ser Piero da Vinci fue un arquitecto, escultor, pintor, inventor e ingeniero. El hombre del Renacimiento por excelencia, nació el 15 de abril de 1452 en Italia. Está ampliamente considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y quizá, la persona con los más variados talentos de la historia.

Sus pinturas son famosas por una serie de cualidades que han sido muy imitadas por estudiantes, y discutidas por los aficionados y los críticos: sus técnicas innovadoras, su detallado conocimiento de anatomía, luz, botánica y geología, su interés en fisionomía y la forma en que los humanos registran emoción.

Entre sus obras más famosas se encuentran: La Gioconda -actualmente en el museo del Louvre, de París-, La última cena y La Virgen de las Rocas.

1493: un mes después de haber vuelto a España, Cristobal Colón y una parte de su tripulación llegan a Barcelona, donde se encuentra la Corte de los Reyes Católicos, siendo recibidos con grandes muestras de alegría y admiración por su descubrimiento.

1843: nace en Nueva York, Henry James, escritor y crítico literario estadounidense de finales del siglo XIX y principios del XX, conocido por sus novelas y relatos basados en la técnica del punto de vista, que le permite el análisis psicológico de los personajes desde su interior. Fue hijo de Henry James Sr. y hermano menor del filósofo y psicólogo William James.

1856: en Panamá ocurre el ‘incidente de la tajada de sandía’, que dará lugar a la primera intervención estadounidense. El ciudadano norteamericano Jack Oliver se negó a pagar el real que costaba la tajada de sandía que se acaba de comer y que le había vendido José Manuel Luna. Este hecho generó una disputa personal que, al poco, derivó en una trifulca armada entre estadounidenses y panameños con un trágico saldo de 15 norteamericanos muertos y 16 heridos y 2 panameños muertos y 13 heridos.

Este incidente supuso el inicio de las intervenciones militares de Estados Unidos en Panamá ya que, en septiembre, tropas norteamericanas desembarcaron en el istmo y forzaron el pago de indemnizaciones por lo que fue una trifulca callejera originada por los norteamericanos en territorio panameño.

1912: como consecuencia del choque contra un iceberg que se produjo poco antes de la medianoche del 14, el trasatlántico Titanic se hunde definitivamente en aguas del Atlántico Norte. 1.513 muertos y 705 supervivientes es el trágico balance de esta tragedia.

1938: muere César Vallejo, fue un poeta y escritor peruano, considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en su país.

1957: muere Pedro Infante, actor y cantante mexicano (n. 1917).

1959: nace Emma Thompson, actriz inglesa (Sense and Sensibility, Love Actually, Harry Potter, Saving Mr. Banks).

1978: nace Luis Fonsi, cantautor puertorriqueño. «Los mejores actos de generosidad se hacen desde el silencio y se guardan en la conciencia» Luis Fonsi.

1979: nace el actor inglés Luke Evans (Dracula Untold, The Hobbit: The Battle of the Five Armies, Beauty and the Beast).

1980: muere Jean Paul Sartre, filósofo y escritor francés exponente del existencialismo. Cuando la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura en 1964. Lo rechazó alegando en una carta que los lazos entre el hombre y la cultura debían de desarrollarse directamente, sin pasar por las instituciones y que el escritor tiene la obligación de comportarse como un realista crítico por lo que, de aceptar el premio, le convertiría en un «funcionario del statu quo».

1990: nace Emma Watson, actriz inglesa nacida en París (Harry Potter, La Bella y La Bestia).

2001: muere en Manhattan, Nueva York, Joey Ramone, músico y vocalista estadounidense de The Ramones (n. 1951).

2013: en Venezuela, se inician protestas en contra de la elección de Nicolás Maduro como presidente.

2019: ocurre el incendio de la Catedral de Notre Dame, ubicada en París, Francia.