El sistema penitenciario ha tenido retrocesos en los últimos años y varios incidentes y ha estado ausente en las exposiciones de rendición de cuentas del presidente en todo el primer periodo de gobierno.



El presidente Luis Abinader acudirá mañana al Congreso Nacional por quinto año consecutivo para rendir cuentas ante el Congreso y en los cuatro discursos anteriores un tema ha brillado por su ausencia, el sistema penitenciario.



En extensos discursos pronunciados ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas, el gobernante no ha tocado ese problema, aunque en la modificación de la Constitución del pasado año, fue impactado al salir del organigrama de la Procuraduría General de la República.



En su primera rendición de cuentas en 2021, un discurso de 42 páginas no aparece la palabra prisiones, cárceles u otro de los términos relativos al sistema penitenciario.



En esa exposición también aparecen en el discurso del gobernante, los temas de medio ambiente y recursos naturales, cultura y deporte.



Lo propio ocurrió con el tema carcelario en la exposición de 2022, más extenso aún, 50 páginas, pero el tema no fue incluido por el gobernante. Para el 2023, la rendición de cuentas fue un compendio de 71 páginas, pero no apareció el tema relativo a las prisiones del país.



En esa ocasión en el discurso del gobernante apareció la palabra cárceles, pero no se refería al sistema penitenciario, la alusión fue en el tema educativo relativo a la formación técnica que desarrolla el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).



Dijo que siete centros de formación de ese tipo fueron establecidos en las de los cuales 7 fueron inaugurados en cárceles del país.



“El pasado 2022 el Infotep pasó de tener 7 centros de formación técnica a 27, de los cuales 7 fueron inaugurados en cárceles del país”, se lee en la página 41 de las 71 que contiene el documento que está publicado en el portal de la Presidencia de la República.



En su pieza de 47 páginas del 27 de febrero del pasado año 2024, el gobernante volvió a omitir el tema.

Fue la última rendición de cuentas del pasado periodo de gobierno del presidente Abinader y así cerró su primera gestión sin presentar sus logros en materia penitenciaria ante el Congreso conforme establece el artículo 181 de la Constitución.



Tema en agenda gobierno



A pesar de las omisiones del presidente sobre el tema carcelario del país en sus exposiciones de rendición cuentas, el tema está en la agenda del gobierno, pero tomó relevancia a partir de abril del pasado año, es decir después de la última rendición de cuentas del gobernante correspondiente al pasado periodo.

Mediante el decreto 186-24 del seis de abril del pasado año, el gobernante creó la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria.



El Gobierno indicó que esta medida se produce como un respaldo a los esfuerzos de la Procuraduría General de la República por tutelar la integridad y dignidad de las personas privadas de libertad, reducir las consecuencias negativas de su estado y procurar su reinserción social en provecho de la nación.



La comisión estará conformada por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge A. Subero Isa, quien la preside, así como por el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y los decanos de las facultades de ingeniería de distintas universidades del país.



Una de las funciones de esa comisión es la colaboración con las autoridades correspondientes para la culminación de los trámites legales, administrativos y logísticos necesarios para la habilitación del nuevo recinto penitenciario “Las Parras”, la adecuación de la infraestructura rescatable de la penitenciaría nacional de La Victoria y otras tareas específicas.

Varias cárceles registran incidentes en el país

El pasado año ocurrieron varios incidentes en las cárceles. El de mayor impacto fue el incendio en la cárcel la Fortaleza de Santa Bárbara de Samaná que dejó tres muertos y 4 heridos. También en la cárcel de La Vega una ocurrió un feminicidio durante una visita conyugal. Luego Gregorio Matos Carrasco, el recluso que cometió el feminicidio fue asesinado dentro del mismo recinto carcelario. También se registró un incendio en la Cárcel de La Victoria en marzo del pasado año que dejó unos 13 muertos y 11 heridos. En ese mismo mes se registró otro incendio en ese mismo penal. El 30 de septiembre un coronel fue secuestrado por un recluso en la cárcel del 15 de Azua lo que concluyó con la muerte del reo.