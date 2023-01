Un estudio realizado por el Defensor del Pueblo reveló que un 54.4% de la ciudadanía no sabe cuáles son sus derechos, y un 70% piensa que las leyes no son iguales para todos.



Los datos fueron recogidos en la Encuesta Nacional de Derechos Humanos, realizada por el órgano defensor que dirige Pablo Ulloa.



El estudio, elaborado con una muestra de 800 personas en la modalidad presencial y telefónica, estableció que más de la mitad de las personas encuestadas no conoce ningún derecho humano y un 29.96 % de la muestra dijo conocer varios derechos humanos; sólo un 8 % afirmó que conoce por lo menos “un” derecho humano.



Por rango de edad, el grupo que dijo conoce todos los derechos humanos se encuentra entre 40 años y más. En contraposición, las personas de 18 a 24 años consultadas no conocen ningún derecho humano, para un 66.9 %.



El documento suministrado a este medio aclara que el nivel educativo es un indicador de conocimiento de derechos: “a mayor el nivel educativo, mayor es el conocimiento acerca de los derechos humanos”.

En base en el sexo indicado por las personas, la encuesta no arrojó diferencias respecto al conocimiento sobre los derechos entre hombres y mujeres.



Para las personas encuestadas, el derecho humano más importante es el derecho a la vida, con un 55.81 %; seguido por el derecho a libertad, con un 8.49 %; a la salud, con un 7.87 %; y a la igualdad, con 5.37 %.

Otros derechos, como a la alimentación, educación, trato digno, no discriminación; y la libre expresión e información obtuvieron 4, 3.50, 3.50 y 2.62 %, respectivamente. Mientras, otras prerrogativas no sobrepasaron el 2 %.



Respeto a los derechos humanos



En cuanto a la apreciación acerca del respeto por los derechos humanos, de acuerdo al estudio, cuatro de cada diez personas declararon que son “poco” respetados; un 21 % dijo que “algo”; un 19 % afirmó que “nada”; y un 17 % declaró que se respetan “mucho”.



Asimismo, más de un 70 % de los entrevistados opinó que, en el país, las leyes no aplican a ciertos grupos, mostrándose mayor tendencia de esta percepción en los segmentos más jóvenes; solo un 22.6 % percibe que en República Dominicana todas las personas son iguales.



Acerca del nivel de protección de los derechos humanos, en comparación con la realidad de hace cinco años, el 43.6 % consideró que están menos protegidos, un 30 % consideró que están más protegidos y el 27 % que están siendo protegidos de igual manera.