Educa estima en esta ocasión se contempla distribuir no menos de RD$5 mil millones por concepto de incentivos

Tras limar sus diferencias respecto a la escala de incentivos, el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se preparan para realizar la Evaluación por Desempeño Docente 2025 antes de finalizar este año.



Se trata de un proceso evaluativo orientado a garantizar la calidad en la carrera docente, el cual, desde sus inicios ha estado marcado por denuncias de irregularidades, poca transparencia, inobservancia y falta de voluntad para cumplir con lo acordado.



La correcta y oportuna aplicación de esta valiosa herramienta vino a ser una nota discordante entre las autoridades educativas y el gremio de profesores en las últimas dos décadas.



Aunque la Ley de Educación 66-97 ya instruía una educación de calidad, las bases para la “Evaluación de Desempeño Docente” se sentaron en el Reglamento del Estatuto del Docente, promulgado mediante Decreto No. 39, de 26 de Junio del 2003, en el gobierno de Hipólito Mejía.



El Pacto Nacional para la Reforma Educativa, firmado en abril de 2014, ratificó y selló el compromiso con la aplicación de esta herramienta de evaluación que tiene doble objetivo. Primero, fortalecer la carrera docente y segundo, representar un mecanismo para ascensos, promociones y asignación de beneficios e incentivos salariales para estos profesionales. Desde entonces, el incumplimiento en la periodicidad de su implementación y la distribución de los incentivos ha representado una manzana de discordia en la agridulce relación entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores.



Aunque las primeras pruebas evaluativas a maestros datan de 1993 y 1999, fue en 2008, luego de la promulgación del reglamento docente, cuando se realizó oficialmente la Evaluación por Desempeño docente. Pero, este proceso se vio empañado por denuncias de anomalías, incentivos no otorgados, e inconformidad con las calificaciones otorgadas.



Pese a que el referido reglamento docente ordena la implementación de estas pruebas cada tres años, la última evaluación se realizó en 2017, hace ya nueve años.



Además de un atraso, justificado en la covid-19, a la Evaluación por Desempeño Docente 2025 le precede un desacuerdo entre el Minerd y la ADP, motivado por la presión del sindicato para que se flexibilice la escala mínima de calificaciones para recibir aumentos salariales.



El gremio planteaba bajar de 70 a 60 el puntaje mínimo para los incentivos, amparado en el reconocimiento de la Resolución 29-2014. El planteamiento encontró el rechazo de la administración del extitular de Educación, Ángel Hernández, como de otros exministros y actores del sistema.



“El órgano rector del sistema educativo preuniversitario rechaza premiar a maestros deficientes con un 17 % de incremento de salario como propone un sector de la dirigencia de ADP”, destaca un comunicado de prensa del Minerd, de fecha 29 de julio de 2024, en el que propone sentar las bases para la construcción de un sistema integral de evaluación del desempeño docente.



En esa conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño, Francisco D’ Oleo, afirmó que, si bien hay muchos docentes con méritos para ser reconocidos y compensados, “el Estado Dominicano no está en condiciones de dilapidar y derrochar los recursos que la sociedad con mucho sacrificio aporta en aras de lograr la mejora de la calidad del sistema educativo preuniversitario”.



El también viceministro de Acreditación y Certificación Docente argumentó que la aplicación de este incentivo se justificaba cuando el salario de los docentes era bajo, pero no en los momentos actuales cuando el magisterio tiene el mejor salario del sector público.



“En el año 2013, el sueldo total promedio de un docente, sin contribuciones a la seguridad social, era de RD$29,055.00. Hoy, en el 2024, el sueldo promedio de un maestro es de RD$63,655.00, lo cual evidencia un incremento salarial superior al 100% respecto al año 2013”, sostuvo D’ Oleo.



La situación se tornó aún más tensa con el depósito, por parte del presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, de un recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo “contra la contratación de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), para la realización de la Evaluación de Desempeño Docente 2024, por un monto de RD$ 599,744,291.33”.



Además, el dirigente magisterial presentó su denuncia ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas con el argumento de que no se hizo un proceso de contratación transparente y competitivo.



Ninguno de los dos intentos contra esta alianza tuvo éxito. El TSA declaró inadmisible el recurso de amparo. Y de acuerdo con el Minerd, la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones excluye los convenios de cooperación de su ámbito de aplicación.



Aparentemente, todas estas diferencias entre la ADP y el Minerd quedaron oficialmente despejadas en el acuerdo firmado entre Eduardo Hidalgo y Ángel Hernández, el 05 de febrero del presente año, veinte días antes de la toma de posesión del actual ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.



Ambas partes acordaron mantener la escala de incentivos, desde un 17% a un 32%, para los docentes con valoraciones a partir de los 70 puntos, y una escala especial de un 7% para los maestros con resultados entre los 65 y los 69 puntos, quienes participarán de un programa de capacitación obligatorio de seis meses.



“Los docentes con valoración por debajo de los 65 puntos participarán de una capacitación obligatoria de un año y serán nuevamente evaluados para verificar el desarrollo de las habilidades profesionales requeridas para sus cargos, con lo que accederán a las correspondientes escalas de incentivos, en correspondencia con el Estatuto del Docente” subraya el documento.



No obstante, hace apenas unos días, el Ministerio de Educación, bajo el liderazgo del ministro Luis Miguel De Camps, emitió la Orden Departamental núm. 50/2025, que declara de alta prioridad la ejecución de la Evaluación de Desempeño Docente.



Y según declaraciones recientes de Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, a partir de septiembre u octubre de este año, se comenzarán a evaluar las competencias de unos 120 mil profesionales del sistema educativo preuniversitario dominicano. “Entonces, probablemente, aunque usted tal vez tenga su pesimismo o su incredulidad, y piense que no va a empezar. Pues sí, ya va a empezar en el primer cuatrimestre del año escolar 25-26 con el compromiso de que en el mes de diciembre ya se haya evaluado al último o la última docente del sistema educativo”, aseguró el titular del gremio.



De hecho, afirmó que las autoridades de educación dieron garantías de que el incentivo será retroactivo al año pasado y que el Minerd cuenta con la partida presupuestaria para emprender este proceso.

Educa aspira a que se puedan corregir errores

La Acción Empresarial por la Educación (Educa), que ha sido actor crítico del proceso, estima que evaluar a más de 120 mil educadores conlleva a una distribución de no menos de 5 mil millones de pesos por concepto de incentivos. Abordado por elCaribe, Darwin Caraballo, externó lo siguiente: “Aspiramos a que en este proceso de retomar la importancia de la evaluación de desempeño y aplicarla, la actual administración del Ministerio de Educación pueda corregir los errores que hemos identificado tiene el proceso, que termina priorizando de alguna manera la mediocridad y desmotivando a aquellos docentes más comprometidos con la calidad y con mayor nivel de desempeño, que es lo que se quiere medir”. Educa coincide con el Ministerio de Educación, y con la orden departamental que declara de alta prioridad la Evaluación por Desempeño Docente, y lo considera un proceso prioritario que debió llevarse adelante en 2020 y por razones de pandemia, no se pudo aplicar.