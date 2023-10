Es evidente la desesperación de una madre, una madre que hace aproximadamente ocho meses no sabe del paradero de su pequeño de cinco años.



Frainer Ciprián desapareció el 4 de febrero de este 2023 sin que hasta el momento las autoridades hayan podido dar con su paradero, pese a que la familia y la comunidad alrededor se han sumado a la búsqueda en diferentes ocasiones.



Frainer Ciprián Montero, de cuatro años, fue visto por última vez en la banca donde laboraba su madre Deliset Montero, cerca de su vivienda en la calle Las Damas, del sector Valiente, en Santo Domingo Este.

Desde temprano aquel día, el pequeño jugaba en el área como era costumbre, hasta que próximo a las 7 de la noche su madre lo envió a casa ubicada a unos 100 metros de distancia. Pero el menor nunca llegó a destino.



Desde entonces su familia se ha sumido en esa intensa búsqueda en la cual, aseguran no haber recibido el apoyo suficiente por parte de las autoridades.



Deliset , la desesperada madre, indicó haber recibido mensajes de una persona que arrojaba pistas sobre el caso, pero al acercarse a las autoridades para hablar de ellos no recibió la respuesta esperada.

“Cuando yo fui me dijeron que el caso estaba detenido, pero como fui con esos mensajes ahí si iban a hacer algo, o sea que ellos no estaban haciendo nada”, expresó indignada ante las cámaras de Casos Sin Resolver de CDN.



Se muestra además poco confiada en las autoridades, asegurando que en el proceso no se ha actuado lo suficiente, mientras su desesperación crece cada día más. Definió como contradictorias muchas de las informaciones que han sido ofrecidas por los investigadores a cargo del caso.



En este tiempo desaparecido, Frainer arribó a sus cinco años de vida lejos de su madre y del resto de su familia y seres queridos.



Deliset, a pesar de haber perdido la confianza en las autoridades, no pierde las esperanzas de encontrar a su hijo, quien asegura, está vivo y seguirá buscando por sus propios medios.



“Yo voy a buscar la forma de buscar a mi hijo, porque él está vivo, yo lo siento que él está vivo”, aseguró.