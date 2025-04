El partido Fuerza del Pueblo (FP), propuso ayer la creación de un nuevo estamento gubernamental que tendría como funciones la prevención, protección civil, así como también la atención a emergencias.



La entidad política opositora presentó en rueda de prensa la propuesta de creación de la Dirección General de Prevención, Protección Civil y Emergencias (DGPCyE), la cual ejecutaría acciones concretas.



“La tragedia de Jet Set no fue un accidente aislado, fue el colapso de un sistema que prioriza la reacción sobre la prevención. Los escombros de La Vega, San Cristóbal y la 27 de Febrero gritan la misma verdad: nuestro país necesita cirugía estructural en gestión de riesgos, no más curitas temporales”, afirmó el ingeniero César Fernández.



Reforma y modernización Estado



Fernández explicó que la iniciativa es en interés de contribuir a evitar que continúen acaeciendo acontecimientos como el ocurrido en la discoteca el pasado 8 de abril en la madrugada, cuando se desplomó el techo dejando un saldo de 231 muertos y más de 180 heridos.



Fuerza del Pueblo propone crear la Dirección General de Prevención, Protección Civil y Emergencias (DGPCyE), una iniciativa que responde a la urgente necesidad de contar con una estructura técnica, moderna y permanente que pueda anticiparse a las tragedias, en lugar de limitarnos a reaccionar después de ellas.



“Hoy no estamos aquí para proponer una institución burocrática más. Venimos a proponer la fundación del escudo técnico que la República Dominicana realmente requiere para proteger lo más sagrado: la vida humana”, dijo el ingeniero Fernández, hablando en calidad de vocero de la comisión de la alta dirección de la FP encargada de elaborar la propuesta de creación de este nuevo organismo gubernamental.



Además de esta oficina, proponen la transformación de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).



La organización política afirma que esa iniciativa se apoya en una visión moderna del Estado dominicano que comenzó a tomar forma durante el gobierno del presidente Leonel Fernández (1996–2000), cuando se promovieron reformas estructurales orientadas a la planificación, la seguridad pública y la respuesta institucional ante riesgos y emergencias.



En la comisión que trabajó en la propuesta que hace la entidad, la integran, además del ingeniero Fernández, Franklin Labour, Ignacio Ditrén, Freddy Pérez, Euclides Sánchez.



También integran la comisión Mariano Germán, Wilkin Moreno, Tobias Crespo, Javier Ubiera, y Jeffrey Infante, entre otros profesionales de la construcción.

A dos semanas de la tragedia

Durante su tradicional fiesta de los lunes, en Jet Set ocurrió una de las tragedias no naturales más grandes del país: cuando el artista Rubby Pérez cantaba la canción Color de Rosa, a primeras horas de la madrugada, el techo se vino abajo y a dos semanas después del hecho, varias personas sobrevivientes están hospitalizadas y otras van a consultas médicas para dar seguimiento a la evolución de los traumas físicos sufridos.