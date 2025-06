Este sábado vence el plazo del Ministerio Público para depositar pedimento de medida de coerción a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, investigados por homicidio involuntario en Jet Set.



Ayer, se informó que Maribel se encontraba ingresada en un centro de salud luego de que la Procuraduría General de la república notificara su arresto junto a su hermano, tras ser interrogados por el director de persecución, Wilson Camacho.



En el transcurso del día, los abogados de la familia propietaria del lugar, cuyo techo se desplomó la madrugada del 8 de abril mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba la fiesta, y dejó un saldo de 236 muertos y más de 180 heridos, lo visitaron en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional para dar seguimiento a su proceso.



Los juristas Jorge Luis Polanco y Miguel Valerio, conversaron con el señor Espaillat para explicar el procedimiento en los casos penales, al tiempo de que fueron a constatar las condiciones en las que se encuentra. Parientes de los detenidos, también acudieron a la carcelita de Ciudad Nueva.



Más querellas



Mientras se estaba a la espera de que el Ministerio Público depositara la medida de coerción a quienes imputa de homicidio involuntario, otras víctimas de la tragedia han depositado querellas contra los dueños del Jet Set.



Entre las nuevas querellas figuran la de Massiel Javier Almonte, viuda del pelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel, y Gregory Adames, exempleado de Jet Set, quien además fungiría como testigo de cargo debido a que entregó su teléfono a las autoridades para confirmar que había advertido a los Espaillat de las condiciones del lugar y sus recomendaciones de suspender la fiesta.



La orden de arresto gestionada por Camacho ante Fátima Scarlette Veloz Suárez, jueza titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, explica que ambos investigados “mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo de Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia que cobrara vidas del público y de sus empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar, como finalmente ocurrió”.



Según un comunicado del Ministerio Público, la orden de detención, alude también a movimientos realizados por los imputados para tratar de intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L. que manejaba la discoteca Jet Set Club, y que pueden fungir como testigos en este proceso.



Dijo que ambos imputados mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara.



La defensa de los hermanos está de acuerdo con la calificación inicial que el Ministerio Público ha dado al caso.



“Desde que hay un muerto, si no tuvo voluntad, hay homicidio involuntario y nosotros hasta ese punto compartimos la calificación de la fiscalía porque es un hecho que se tiene que tomar su tiempo investigándose”, expresó Valerio al salir del interrogatorio donde fueron arrestados sus clientes.



Negó que los propietarios del centro de diversión estuvieran intimidando a testigos, puesto que al tratarse de un hecho involuntario, no tienen necesidad de recurrir a esa práctica.

Abogado dice que no hay peligro de fuga

Valerio se refirió la actitud de su cliente durante estos más de dos meses de la tragedia, destacando que no representa peligro de fuga y cuenta con los presupuestos necesarios para que se le imponga una medida coercitiva distinta a la prisión preventiva.



“Él se presentó. Está en país. No se ha movido. Y, él es una persona como ustedes los medios de comunicación. Evidentemente no hay peligro de fuga y la investigación casi se agotó”, dijo.