Washington. El presidente estadounidense, Joe Biden, insistió en que “debe prevalecer el orden” en las protestas propalestinas de universidades de todo el país, que ya han dejado un saldo de 2,000 detenidos, y aseguró que las concentraciones estudiantiles no van a hacer cambiar su postura sobre el conflicto en Gaza.



En un discurso en la Casa Blanca, Biden afirmó que “la disidencia es esencial para la democracia”, pero añadió que la disidencia “nunca debe derivar en el desorden” y condenó la violencia registrada en campus universitarios con la policía interviniendo para desalojar acampadas y enfrentamientos entre propalestinos y proisraelíes.



Biden intentó encontrar un punto medio en un tema que divide profundamente a Estados Unidos en plena campaña para las elecciones de noviembre y que su rival, el expresidente Donald Trump (2017-2021), quiere explotar para su propio beneficio.



“La protesta violenta no está protegida, la protesta pacífica sí”, enfatizó Biden, quien condenó explícitamente las acciones de algunos estudiantes, que caracterizó de “vandalismo” con “allanamientos, ventanas rotas y paralización de campus” con la cancelación de clases.



Al terminar su discurso, que solo duró tres minutos, Biden tomó dos breves preguntas de prensa y respondió “no” cuando un periodista le inquirió sobre si las protestas universitarias le habían hecho reconsiderar sus políticas hacia Israel, del que Washington es el mayor donante de ayuda militar.



Las palabras de Biden se produjeron después de imágenes de caos y violencia en la Universidad de California, conocida como UCLA, donde en la madrugada del jueves agentes antidisturbios cargaron contra cientos de manifestantes y realizaron más de 200 arrestos.



En concreto, la Policía entró a la fuerza en el campus para desmantelar la acampada de protesta contra la guerra en Gaza, después de que los estudiantes se negaran a desalojar el recinto y de que grupos contrarios a la concentración los atacaran en varias ocasiones.



Este jueves, la imagen del campus de la UCLA era muy diferente con personal de la universidad limpiando y recogiendo los restos del campamento de los estudiantes, ya desmantelado.



Estudiantes entrevistados por EFE se quejaron de que la UCLA no hizo lo necesario para protegerlos de la intervención policial y narraron el terror que sintieron al ver a sus compañeros arrestados. “Fue difícil ver las mismas caras de mis compañeros golpeados, y es muy difícil ver que una escuela que se jacta de ser la universidad pública número uno tenga este tipo de problemas, que no proteja a sus estudiantes y que permitan que este tipo de situaciones pasen”, dijo a EFE Lauren, una estudiante de primer año de la UCLA.



Más de 2,000 detenidos



Desde los primeros arrestos en la Universidad de Columbia el 18 de abril, las protestas se han extendido a más de medio centenar de universidades y ya hay más de 2.,000 detenidos, según medios locales como CNN y The New York Times.



Aunque las imágenes más llamativas fueron las de la UCLA, en otros centros educativos también hubo arrestos en las últimas horas.



En la Universidad estatal de Portland, la policía comenzó a desalojar este jueves a los manifestantes acampados en la biblioteca de la escuela, donde habían pintado grafitis y usado muebles para crear barricadas. Esa acción policial se saldó con 12 arrestos, según la policía local.

Enfrentamientos entre propalestinos y proisraelíes

Además de la tensión con la policía, también ha habido en las últimas horas enfrentamientos entre los manifestantes propalestinos y grupos más minoritarios de estudiantes proisraelíes. Ese tipo de tensión se vivió este jueves en la Universidad George Washington, donde un centenar de manifestantes proisraelíes se concentraron a apenas dos bloques de la acampada de los estudiantes propalestinos que lucía pancartas como “Policías fuera de nuestro campus”. Según pudo comprobar EFE, entre ambos grupos había un fuerte dispositivo de seguridad con numerosos coches de policía, pese a que de momento no ha habido cargas policiales. También este jueves hubo 29 arrestos en la Universidad Estatal de Stony Brook en Long Island (Nueva York) y, en la noche del miércoles,15 personas fueron detenidas en la Universidad Fordham de la ciudad de Nueva York después de que la multitud irrumpiera en un edificio del campus. El miércoles por la noche, hubo cuatro arrestos en la Universidad de Yale. Otras 12 personas fueron detenidas en la Universidad de Nuevo Hampshire y 17 en la Universidad de Texas en Dallas, donde los manifestantes se negaron a abandonar su concentración.