Escapan de prisión cavando un túnel con un cepillo de dientes y los atrapan al salir

Dos presos de la localidad de Newport News en Virginia (EEUU) se escaparon de prisión cavando un túnel con un cepillo de dientes modificado, anunciaron las autoridades de la ciudad.

Los presos estuvieron en libertad apenas 9 horas. Pero poco después los arrestaron en un local de la franquicia IHOP (International House of Pancakes), explicó la Oficina del Sheriff de la localidad en un comunicado este martes.

De acuerdo con el escrito, los 2 hombres, que están encarcelados desde el año pasado por delitos menores, aprovecharon una falla en la estructura para cavar el túnel con un cepillo de dientes.

Las autoridades no dieron más detalles sobre la falla. Sin embargo, informaron que se encuentra en varios lugares de la prisión y que ahora deberán asegurar toda la estructura.

