Nueva York. Hope Hicks, que trabajó en la campaña del expresidente Donald Trump de 2016 y fue su directora de comunicación en la Casa Blanca hasta 2018, subió este viernes durante casi tres horas al estrado en el juicio contra su antiguo jefe en Nueva York y contó cómo fue trabajar en su carrera a la Casa Blanca.



Los fiscales fueron los primeros en interrogar a Hicks y, pese a que la exportavoz de Trump dijo estar nerviosa, no lo mostró en sus respuestas; no obstante, rompió a llorar en cuanto la defensa tomó el interrogatorio.



Al ver el estado emocional de Hicks, el juez encargado del primer juicio penal a un expresidente en la historia de Estados Unidos, ordenó un receso en este proceso en el que Trump se enfrenta a 34 cargos, entre ellos el de falsificación de documentos comerciales para ayudar a encubrir una aventura extramatrimonial con una actriz porno.



Hicks, según dijo, habló con Trump y su entonces mano derecha, Michael Cohen, en el día de 2016 en que se enteraron de que la actriz porno, Stormy Daniels, quería dinero a cambio de no contar su aventura.



Desde el estrado, Hicks describió la relación con su antiguo jefe como de “respeto mutuo” y aseguró que durante la campaña electoral de 2016 -cuando se hizo el pago a Daniels- Trump estaba muy implicado con la forma en que su campaña se comunicaba con los medios.



El testimonio de Hicks, que no tenía experiencia en comunicación antes de trabajar en este campo para Trump, cobró relevancia cuando abordó la cinta del medio de farándula Access Hollywood, en la que Trump describía como agarraba a las mujeres por sus genitales.



La novena testigo de la Fiscalía de Manhattan dijo que estas declaraciones supusieron “una crisis” para la campaña presidencial y recordó que cuando le contó a Trump el contenido de la cinta, el mandatario le dijo que “no sonaba como algo que él diría”.