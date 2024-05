Expresidente: “Una vergüenza de juicio, el veredicto real lo dará el 5 de noviembre el pueblo en las elecciones”

Donald Trump se convirtió ayer jueves en el primer expresidente de Estados Unidos en ser declarado culpable en un juicio penal, en su caso por 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago de una actriz porno para proteger su carrera presidencial en 2016.

El magnate recibió el veredicto de un jurado popular de Nueva York sentado en el banquillo de los acusados con cara triste y el ceño fruncido. Tal vez el resultado no le sorprendió, ya que ayer dijo a la prensa que ni que la monja y Premio Nobel de la Paz, Teresa de Calcuta, podría llegar a ser declarada “no culpable” en este juicio “amañado”.



Desde que empezó este juicio, hace un mes y medio, el magnate ha señalado que el juicio se trata de una caza de brujas por parte de los demócratas para intervenir en su candidatura presidencial. “El juicio fue un amaño y una gran vergüenza. El veredicto real lo dará (en las elecciones presidenciales) el 5 de noviembre el pueblo de Estados Unidos”, declaró el precandidato republicano a la prensa a las puertas de la sala nada más conocer el veredicto.



¿Irá Trump a la cárcel?



El jurado, compuesto por siete hombres y cinco mujeres, era el encargado de decidir si el exmandatario era culpable o no de los 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales, todos relacionados con el reembolso a su abogado por pagar en 2016 un total de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar una relación sexual en 2006.



Pero la responsabilidad de dictaminar la sentencia caerá sobre el juez Juan M. Mechan, que hoy anunció que su decisión se conocerá el 11 de julio a las 10 de la mañana (14.00 GMT), es decir, exactamente seis semanas a partir de ayer.



Trump podría ser condenado a arresto domiciliario y hasta a cuatro años de prisión, pero es poco probable que el magnate termine entre rejas, ya que no cuenta con un expediente criminal. En todo caso, no podrá votar en elecciones pese a ser el candidato mejor posicionado para ganarlas.



La fecha de la sentencia coincide casi con la Convención Nacional Republicana que comienza el 15 de julio y en la que prevé la proclamación oficial de Trump como candidato del partido, al haberse retirado todos sus rivales.



Este jueves, destacadas figuras del Partido Republicano cerraron filas con el magnate. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, firme aliado de Trump, quien declaró en redes sociales que “hoy es un día vergonzoso en la historia de Estados Unidos”.

Trump aventaja en casi todas las encuestas a su rival demócrata, el presidente actual, que busca la reelección.



Elogios del fiscal al sistema de Justicia



El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, -quien empezó todo este trámite judicial- elogió, a unos metros del tribunal donde Trump fue culpado, al sistema de Justicia y declinó hacer conjeturas sobre la pena que puede pedir, incluyendo cárcel, en la vista para sentencia.



En las proximidades a la corte también hubo, durante todo el día, seguidores y opositores de Trump, quienes, pese a estar separados los unos de los otros por rejas de metal, se gritaban de un lado a otro. No obstante, tras conocerse el resultado, lo que resonaba en la zona era: “¡Que lo encierren!”.



Reacción de Biden



El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este jueves que sólo hay una forma de mantener a Trump fuera de la Casa Blanca, y es acudir a las urnas el próximo 5 de noviembre.



“Sólo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera del Despacho Oval: en las urnas”, apuntó en un mensaje a través de la red social X, en el que pidió donaciones para su campaña, y que publicó una hora después de conocerse el veredicto de culpabilidad contra el expresidente.



El expresidente Donald Trump, declarado culpable de todos los cargos en un juicio penal inédito en Nueva York este jueves, se proclamó “preso político” en un mensaje a sus seguidores para que sigan donando dinero a su campaña para las próximas elecciones.



“Me acaban de condenar en un JUICIO AMAÑADO que pretende interferir en nuestras elecciones”, indicó el candidato republicano a la Casa Blanca en un mensaje en el que aparece retratado con su habitual traje, el puño en alto, semblante de sufrimiento y en el pie de foto las palabras “PRESO POLÍTICO”. a página oficial de donaciones del Partido Republicano, WinRed, quedó bloqueada cerca de una hora tras conocerse el veredicto esta tarde, y muchos usuarios indicaron en redes sociales que habían enviado dinero a la campaña de Trump tras conocer la noticia.



Estas han sido las fechas del caso Daniels

ll Julio de 2006. El empresario Donald Trump conoce a la actriz porno Stormy Daniels en unas jornadas del American Century Celebrity Golf Tournament en Lake Tahoe, Nevada. Según ella, en ese encuentro ambos mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Trump llevaba casado con su esposa Melania alrededor de un año.



ll Abril de 2011. Daniels entabla negociaciones con Bauer Publishing, el editor de la revista Life and Style, para vender una historia de sus relaciones con Trump. Se habla entonces de un precio de 15.000 dólares por la exclusiva, pero esa información no saldrá a la luz por la intervención del abogado de Trump, Michael Cohen.



ll Mayo de 2011. Daniels se somete al polígrafo para refrendar la veracidad de su relato.



ll Noviembre de 2016. Trump gana las elecciones presidenciales.



ll Febrero de 2017. Tras un acuerdo entre las partes para silenciar el escándalo, Daniels comienza a recibir pagos desde el abogado Michael Cohen. La suma ascendió a al menos 130.000 dólares. La Organización Trump registró los pagos como ‘gastos legales’, pero la Fiscalía puso en duda esa consideración.



ll Enero de 2018. Los medios de comunicación se hacen eco de una declaración de Daniels que niega haber tenido relaciones sexuales con Trump. Con posterioridad se sabrá que esas declaraciones eran producto de un acuerdo de confidencialidad.



ll Abril de 2018. El FBI ejecutó una orden de registro contra el abogado Michael Cohen.



ll Agosto de 2018. El abogado Cohen se declara culpable ante un tribunal federal, y admite haber hecho pagos a Daniels, además de contribuciones ilegales a la campaña para apoyar a Trump.



ll Marzo de 2021. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan abre una investigación sobre los acuerdos de dinero a cambio de silencio en casos que involucran a Trump.



ll Marzo de 2023. Trump es imputado por un gran jurado de Manhattan por 34 delitos graves de falsificación de documentos comerciales relacionados con el pago a Daniels.



ll 15 abril de 2024. Donald Trump se sienta en el banquillo de los acusados en un juicio penal por los pagos ilegales a Daniels en un tribunal Manhattan, Nueva York. Se convierte en el primer expresidente sometido a un juicio penal.



ll 28 mayo de 2024. Finaliza la vista judicial y, tras los alegatos finales, el jurado pasa a la fase de veredicto.



ll 30 mayo de 2024. El jurado declara a Trump culpable de los cargos de falsificar documentos contables para silenciar su aventura con Stormy Daniels.