Bogotá. El presidente Gustavo Petro, acusó a los medios de comunicación de divulgar falsedades como parte de una “guerra jurídica” que busca perjudicar a su Gobierno.



Así lo expresó el jefe de Estado en un extenso escrito publicado en su cuenta de X en el que se refiere a las informaciones sobre el asedio del pasado jueves a la Corte Suprema de Justicia por un grupo de manifestantes afines al Gobierno, así como a un supuesto abucheo el sábado a su esposa, Verónica Alcocer, en el Carnaval de Barranquilla.



“Los medios de comunicación, en su mayoría, tanto el viernes como ayer sábado, han construido dos burbujas comunicacionales por completo falsas”, aseguró el gobernante.



Además de asegurar que las informaciones de asedio a los magistrados y la silbatina contra su esposa eran falsos, Petro indicó que eso “significa que titulares están previamente diseñados al igual que los grupos que le darán legitimidad”.



“Intentan construir lo que se llama el ‘lawfare’ (guerra jurídica), es decir que la Justicia tome partido contra el Gobierno y hunda no solo las reformas sino al Gobierno mismo”, afirmó el presidente.



Dijo que eso ha pasado “en Ecuador, Brasil, Paraguay, Perú, Guatemala, Argentina y lamentablemente el resultado no solo son fuerzas políticas encarceladas, golpes de Estado, sino el incremento de la violencia y la toma mafiosa de los Estados mismos a sangre y fuego”.



“El ‘lawfare’ debe cesar en toda América Latina con una amnistía general a los presos y sindicados políticos, el sistema interamericano de justicia debe ser fortalecido, y en Colombia no se debe establecer el llamado ‘lawfare’”, añadió.



.Desde comienzos de mes, Petro ha alentado movilizaciones alegando que su Gobierno es víctima de una supuesta “ruptura institucional” orquestada por el fiscal general, Francisco Barbosa, que termina su período este lunes y con quien tiene serias diferencias políticas.