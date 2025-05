Washington, 14 may (EFE).- Tesla está estudiando ofrecer a su consejero delegado, Elon Musk, un nuevo paquete de opciones sobre acciones después de que un tribunal estadounidense suspendiera la concesión de una compensación similar valorada en decenas de miles de millones de dólares para el magnate tecnológico, según señaló este miércoles The Financial Times.

El rotativo británico informó que el consejo de administración de la empresa conformó un comité para estudiar la nueva compensación y que está formado solo por dos personas: Robyn Denholm y Kathleen Wilson-Thompson.

Denholm es la presidenta del consejo de administración de Tesla. El martes, The New York Times reveló que Denholm se ha desprendido en los pasados seis meses de acciones por valor de 198 millones de dólares, lo que ha sido criticado por analistas que consideran que esta venta desvela una falta de confianza en el futuro de la compañía.

The Financial Times también indicó que el comité explorará alternativas para compensar a Musk por su trabajo en el pasado si el pago acordado en 2018 de decenas de miles de millones de dólares en opciones sigue bloqueado por los tribunales.

El año pasado, la jueza Kathaleen McCormick canceló el paquete de compensación, inicialmente valorado en unos 56.000 millones de dólares, aunque la cifra final depende del valor de las acciones en el momento de su venta, al entender que el consejo de administración de Tesla estaba dominado por Musk y no era independiente.

McCormick confirmó su decisión en diciembre de 2024 después de la apelación de Tesla.

El paquete de 2018 incluía 304 millones de opciones sobre acciones, que al precio actual de los títulos de Tesla supone un pago de unos 98.000 millones de dólares.

Musk posee en estos momentos unos 412 millones de acciones de Tesla, alrededor de un 13 % de los títulos de la compañía. En el pasado, el empresario ha señalado que necesita poseer hasta un 25 % de la compañía para mantener control sobre su dirección estratégica. EFE