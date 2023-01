Tiroteo desde un vehículo deja 10 heridos en Florida

Al menos 10 personas resultaron heridas de bala este lunes por la tarde en un tiroteo en Lakeland, Florida, según informaron las autoridades.

Un Nissan sedán azul oscuro con placas temporales abrió fuego alrededor de las 3:45 p.m. cerca de Iowa Avenue North y Plum Street, en lo que parece ser un ataque dirigido, según el jefe del Departamento de Policía de Lakeland, Sam Taylor. El vehículo se dio a la fuga tras el tiroteo.

«Tenemos razones para creer que se trató de un acto dirigido. No fue un tiroteo al azar», señaló Taylor.

Todas las víctimas eran hombres de entre 20 y 35 años. Al menos dos de los heridos se encuentran en estado crítico tras recibir un disparo en el estómago y otro en la cara, se espera que sean operados.

El resto de las víctimas presentaban heridas que no ponían en peligro su vida y fueron trasladadas al hospital en vehículos personales.

«Esto es algo que no ocurre en Lakeland», indicó Taylor. «En realidad, me entristece que nos consideremos una pequeña ciudad situada entre Tampa y Orlando y que, cuando ocurren cosas como ésta, me afecten un poco. Quizá ya no seamos una ciudad pequeña».

La policía cree que había cuatro tiradores dentro del auto. Hasta el momento no se han producido detenciones, pero las autoridades están buscando activamente el vehículo implicado.

«Estaremos fuera la mayor parte de la noche tratando de averiguar quiénes eran estos individuos en el vehículo», dijo Taylor.