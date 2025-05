Bruselas.- El vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), embajador Jatzel Román, representó a la organización fundada por Víctor -Ito- Bisonó en los prestigiosos eventos internacionales celebrados en los reinos de Bélgica y Dinamarca.



Estos fueron el Foro de la Unión por la Democracia Internacional (IDU por sus siglas en inglés) en Bruselas y la Cumbre por la Democracia en Copenhague respectivamente. El primero de estos, convocado por el ex primer ministro de Canadá, Stephen Harper (2007-2015) y el segundo por el ex secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el período 2009-2014 así como ex primer ministro de Dinamarca (2001-2009), Anders Fogh Rasmussen.



Como anfitrión en Bruselas estuvo el nuevo primer ministro belga, Bart de Wever (2025- ) quien compartió reflexiones con el joven representante dominicano sobre la historia, política y economía de ambos países, a la vez que enfatizando la importancia de alianzas democráticas internacionales para la promoción de valores institucionales. Del mismo modo, estuvieron presentes figuras como la ex presidenta de Croacia (2015-2020), Kolinda Grabar-Kitarović, al igual que los ex primeros ministros de Reino Unido (2017-2022), Boris Johnson y de Australia (2018-2022), Scott Morrison.



En la capital danesa, se abordaron los desafíos que presenta la Inteligencia Artificial y las mejores maneras de aprovechar la tecnología como herramienta contra el autoritarismo. Estuvieron presentes altos funcionarios del gabinete de Dinamarca, así como el ex primer ministro británico (2010-2016), David Cameron.



Román, quien además ha sido expositor para eventos de esta índole en 79 países, compartió la agenda democrática de República Dominicana, que reiteró como un faro de luz optimista en la región latinoamericana. Describió los logros en materia de lucha contra la corrupción, tendencia al diálogo y consensos que han permitido una convivencia pacífica con crecimiento económico, ampliación de la clase media a la vez que mejora en los servicios. Manifestó que la actual ruta a seguir es aquella que permita alcanzar el desarrollo dentro de los próximos 10 a 15 años.



El CAPP es un centro de pensamiento fundado en el año 2007 por Víctor -Ito- Bisonó, destacándose como la principal organización de pensamiento liberal republicano en el Caribe. En estos 18 años ha establecido diversas alianzas permitiendo una voz resonante en los espacios internacionales, además contribuyendo con posicionar a República Dominicana como hub político de la región.