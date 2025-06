Yeni Berenice habló por primera vez sobre la tragedia del Jet Set; dijo que el MP actuará conforme le permita la ley

El Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo (DP) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FIJ) instan al Congreso Nacional a aprobar la reforma del Código Penal que cursa allí desde hace más de 20 años.



Al hablar por separado, los órganos extrapoder y la entidad no partidista se sumaron al llamado de la procuradura general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien exhortó a los senadores y diputados el pasado domingo a sancionar el tan esperado marco jurídico.



El magistrado Napoleón Estévez, presidente del TC, lamentó que haya tipos penales que el Código Penal vigente no contempla, por lo que externó la necesidad nacional de actualizar la legislación aprobada en 1884.



“El país está esperando hace tiempo ese código, esperando que los legisladores puedan aprobarlo”, sostuvo al motivar a los congresistas a que se esfuercen y “saquen” el pliego de ley que estudia la comisión bicameral apoderada, el cual cree “saldrá en algún momento”.



Código Penal y el Procesal



El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, dijo que apoya el llamado de la magistrada procuradora, a los fines de que el Congreso sancione no solo el Código Penal, sino el Código Procesal Penal, para de esta manera poder tener una administración de justicia más cercana al ciudadano y que las penas sean correspondientes al tipo de delito que se cometen.



Ulloa se quejó de que el país atraviesa por una etapa en la cual el Código no está actualizado para los tipos de delitos que acontecen y las penas están por debajo de lo que correspondería en una sociedad contemporánea.



Tanto él como el presidente del Tribunal Constitucional ofrecieron los detalles tras asistir al acto de rendición de cuentas del Defensor del Pueblo realizado en el auditorio del Senado, en el que también hizo acto de presencia Yeni Berenice Reynoso.



Asimismo, la Fundación Institucionalidad y Justicia expresó su respaldo a las recientes declaraciones de la titular del Ministerio Público e indicó que la reforma del Código Penal no solo moderniza el sistema legal, sino que también permite incorporar respuestas más eficaces frente a las nuevas formas de criminalidad.

Consideró que la importancia del alcance de la política penal es esencial para combatir de forma eficaz la criminalidad, al tiempo que se respete la dignidad y los derechos de las personas.



Para la Finjus, urge aprovechar este momento con un espíritu de concertación profunda y resaltar la necesidad de integrar al ordenamiento legal tipos penales novedosos como la estafa piramidal, el abandono de adultos mayores, el feminicidio, los abusos de autoridad, el acoso sexual, el bullying, los disparos imprudentes, entre otros.



Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, coincide, además, con el Defensor del Pueblo en que la reforma al Código Procesal Penal también debe ser tomada en cuenta.



“Nos encontramos ante un momento crítico: con un Código Penal insostenible y un Código Procesal Penal en riesgo de perder vigencia si no se conocen las reformas dentro del plazo otorgado por el Tribunal Constitucional, el sistema de justicia penal dominicano podría enfrentar un retroceso que pondría en peligro los logros alcanzados en las últimas décadas”, subrayó mediante un comunicado de prensa remitido a los medios.



Yeni Berenice sobre Jet Set: MP actuará conforme permita la ley



Ayer, la procuradora general de la República se refirió de manera pública por primera vez sobre la tragedia del Jet Set, para defender los 18 meses de prisión preventiva que solicita el Ministerio Público como medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados en el caso.



La magistrada explicó que el órgano persecutor tiene una visión con los hechos que tienen una alta lesividad social en el país, y buscará que se apliquen las medidas que establece la ley.



“Si ustedes ven toda nuestra trayectoria, en este caso (Jet Set) no hemos sido distintos a la trayectoria de aquellos casos que tienen una alta lesividad social. La sociedad merece que el Ministerio Público siempre persiga estos procesos de acuerdo con lo que la normativa nos permite”, sostuvo.



El Ministerio Público depositó el pasado sábado la solicitud de medida de coerción en contra de los hermanos Espaillat por el colapso del techo del centro de diversión Jet Set, en donde perdieron la vida 236 personas y más de 180 resultaron heridas. A ambos se les acusa de homicidio involuntario, presuntos intentos de intimidación o manipulación de testigos a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que administraba el Jet Set.



A la pregunta de cuán difícil es para la entidad que dirige trabajar con un Código Penal obsoleto, Reynoso dijo que el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo y que la visión que siempre ha tenido es que el órgano persecutor “tiene que buscar algunas leyes especiales”.



Señaló que los magistrados no pueden dejar de hacer su labor por el marco jurídico actual, sino que deben trabajar “con lo que tienen”.



“La instrucción a los fiscales es que trabajemos con lo que tenemos, pero sin dejar de reclamar lo que necesitamos”, adujo.



Sin dar detalles, adelantó que la Procuraduría remitió un documento al Congreso Nacional en el que expone puntos de modificación al Código.



Ulloa resalta necesidad del Código Penal ante casos como el Jet Set



En cuanto a la condena que podrían tener los imputados por la tragedia del Jet Set, el Defensor del Pueblo afirmó que está de acuerdo con la acumulación de las penas, uno de los puntos que carece el código vigente y que sí contempla la reforma legislativa que está en el Congreso.



“Yo creo que aquí de los temas que tenemos que hablar desde el punto de vista penal, no solamente las infracciones sino cuáles son las penas que existen y como personas que tienen diferentes tipos de actos delictivos en un mismo acontecimiento salen con la pena máxima, teniendo que ser resarcida la sociedad, de otra manera la acumulación de la pena es de los puntos que tiene que tener el Código Penal”, manifestó.



Los pronunciamientos de los servidores públicos son en momentos en que la sede del primer Poder del Estado acordó enfocar los trabajos legislativos con miras a acelerar el conocimiento de la reforma al Código Penal, a cargo de una comisión bicameral que lleva casi tres meses de reuniones y poco rendimiento.



El equipo presidido por el senador Santiago Zorrilla (PRM-El Seibo) se declaró en sesión permanente y convocó a reunión ayer lunes a las 2:00 de la tarde y el martes y miércoles a partir de la 9:00 de la mañana, como parte de la nueva metodología adoptada, que implica encuentros más extensos.

Contiene más de 70 nuevos tipos penales

La matriz legislativa del Código Penal en el Congreso establece más 70 de nuevos artículos que penalizan el sicariato, feminicidio, genocidio, bullying, daño con sustancias químicas (ácido del diablo), sobornos públicos y judiciales, el acoso, la corrupción, violencia intrafamiliar e incrementa la pena máxima de 30 a 40 años. También contempla la acumulación de penas.



La pieza consta de más de 400 artículos, los cuales regulan nuevos tipos penales y reforman de manera integral el derecho penal dominicano, con el propósito de proveer soluciones a la justicia para un mejor funcionamiento de legalidad, equidad y razonabilidad. El pliego consigna el castigo al hostigamiento o “bullying”, como conductas que se sancionarán con medidas socio-educativas, prisión menor y multas. En caso de reincidencia por un adulto, se sancionará con prisión mayor.



El Código Penal vigente fue promulgado mediante el Decreto-Ley No. 2274 el 20 de agosto de 1884, tomando como base el código elaborado por Napoleón Bonaparte para el imperio francés en el siglo XIX.

