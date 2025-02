El Sumo Pontífice mejora, pero “no está fuera de peligro”. No necesita de respiración asistida y sólo le administran un poco de oxígeno cuando es necesario

Ciudad del Vaticano.- Las condiciones de salud del papa Francisco, hospitalizado desde hace una semana en el Gemelli de Roma con una neumonía bilateral, mejoran ligeramente, pero en el Vaticano es inevitable que los cardenales hablen de la posibilidad que el pontífice tiene de presentar una renuncia.



Durante su pontificado, el pontífice argentino se ha referido en varias ocasiones a la posibilidad de renuncia después de la histórica decisión de Benedicto XVI, al explicar que “había abierto la puerta de los papas eméritos”.



Pero también, en otra ocasión, aseguró que “sin embargo, la dimisión de un papa no debería convertirse, por así decirlo, en una moda, en algo normal”, pues subrayó que “el ministerio del Papa es ‘ad vitam’ (de por vida)”.



Aunque tiene que guardar completo reposo, Francisco ha seguido firmado algunas cuestiones urgentes como renuncias o nombramientos de obispos.



El primero que lanzó la posibilidad entre los muros vaticanos en las varias entrevistas que ha concedido ha sido el ‘ministro’ de cultura, Gianfranco Ravasi, al asegurar que Francisco podría renunciar “si tuviera dificultades graves para cumplir su servicio”, pero “su gran deseo es cumplir al menos el Jubileo”.



“Creo que sí. Si tuviera serias dificultades para cumplir su servicio, tomará su propia decisión. Será él quien decida, por supuesto, tal vez pida consejo, pero la última palabra la evaluará por sí mismo, en conciencia”, explica Ravasi este viernes en el Corriere della Sera al ser preguntado sobre una posible dimisión en caso de graves problemas de salud.



Y en otra declaración aseguraba: “Sin embargo, no hay duda de que si se encontrara en una situación en la que su capacidad de tener contacto directo, como le gusta hacer, de poder comunicarse de manera inmediata, incisiva y decisiva, estuviera comprometida, entonces creo que podría decidir dimitir”.



Cuando se le preguntó el jueves en una rueda de prensa sobre el comentario de Ravasi al arzobispo de Marsella (Francia), el cardenal francés Jean-Marc Aveline, de 66 años, dijo: “Todo es posible, pero no sé nada al respecto”.



Mientras que en este mismo acto, el arzobispo de Barcelona (España), el cardenal Juan José Omella,de 78 años, aseveró: “No soy profeta ni adivino. En la Iglesia está todo previsto, la muerte y la renuncia. Ya lo hizo Benedicto. Yo no sé nada, no he hablado con él.(…). No sé lo que hará el papa, pero invito a vivir el presente, acoger lo que venga, y nunca sentiremos miedo”.



“No es respetuoso transmitir estos rumores. Que dimita o no dependerá de cómo se recupere el papa de su enfermedad. Él ya ha dicho que si deja de estar en condiciones, se irá. La decisión corresponde sólo a Francisco”, respondió el cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo y uno de los más estrechos colaboradores de Jorge Bergoglio, en una entrevista concedida a varios diarios italianos este viernes.



Y añadió: “Confío en que se recupere, está en buenas manos. Sin embargo, espero que, una vez que reciba el alta, pueda dedicarse más tiempo a sí mismo. Se ha descuidado. Todos necesitamos cuidarnos un poco más”.



El cardenal Giovanni Battista Re, sin embargo, negó cualquier hipótesis de dimisión en una entrevista en el diario La Repubblica: “El papa se está recuperando bien, no estamos inventando cosas. No se debe hablar de dimisión, dentro de unos días volverá al Vaticano”.



Re, decano del colegio cardenalicio, acalló los rumores de reuniones ya organizadas entre los purpurados: “El decano no ha tenido ninguna reunión de cardenales”.

Fieles, monjas y personas de todo el mundo acuden a la plaza del Vaticano a rezar por la salud del papa Francisco.

Aunque la conversación no ha sido confirmada, Corriere della Sera publicó un artículo en el que filtró la que el papa tuvo con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la única visita que ha tenido hasta ahora.



“Sé que alguno por ahí dice que ha llegado mi hora, ¡me están echando el mal de ojo!”, aseguran que dijo el papa a Meloni.



Porque el papa ya explicó tras una de sus hospitalizaciones: “Cuando el papa está enfermo, soplan vientos de cónclave”.



“No está fuera de peligro”



“El papa no está fuera de peligro”, así de claro se mostró este viernes el doctor Sergio Alfieri, responsable de Cirugía del hospital Gemelli de Roma y que operó a Francisco en las anteriores ocasiones, aunque subrayó que la vida del pontífice “no corre peligro” y que “está mucho mejor de cómo llego”.



Alfieri y el médico de la Dirección de la Sanidad del Vaticano y responsable de la salud del pontífice, Luigi Carbone, comparecieron ante los periodistas este viernes en el hospital para informar de la salud del papa, tras una semana de hospitalización y ante la voluntad de Francisco “de informar y que no se esconda nada”.



Por ello fueron tajantes: “El papa no está fuera de peligro” porque tiene una infección polimicrobiológica a la que se sumó una neumonía bilateral, y además camina poco y tiene 88 años lo que hacen de él “un paciente frágil”.



Pero aseguraron que actualmente “no está en peligro de vida” que “está mucho mejor de cómo llego”, pero eso no quiere decir que “esté fuera de peligro” y Francisco “sabe que su situación es grave”.



Adelantaron que el papa seguirá en el hospital al menos toda la semana que viene hasta que esté curado de su neumonía bilateral y pueda continuar el tratamiento en su residencia en Santa Marta pero “que se necesitará tiempo”.



Según Carbone, “es difícil dar un plazo” sobre la duración de la estancia del papa en el hospital pero “esta infección tiene que superarla”.



Explicaron que Francisco sufre una bronquiectasia y una bronquitis asmática crónica, pero “no presenta otras patologías” y que tiene “un corazón fuerte” y aseguraron que “está respondiendo bien al tratamiento”.



Los médicos pusieron el ejemplo que incluso ayer fue a rezar a la capilla del hospital.

“No es una persona que se rinda”, añadió Luigi Carbone sobre el estado de ánimo del papa.

Niña española escribió al papa

María, una niña de nueve años de la localidad de Burriana (Comunidad Valenciana, España) que en el pasado padeció una neumonía biletaral, escribió una carta al papa Francisco para desearle que se recupere “lo más pronto posible”, según informó este jueves el portal oficial de noticias Vatican News.

“Hace 2 años tuve una neumonía bilateral, estando 12 días ingresada en el hospital, de los cuales dos de ellos en la UCI”, explicó María, estudiante en el colegio Consolación de Burriana, en una misiva escrita a mano y dirigida al pontífice. Según agregó, en septiembre pasado estuvo con sus padres y hermano de visita en Roma. “Hubiera sido mi mayor ilusión asistir a una audiencia papal, pero usted se encontraba de viaje en Indonesia”, cuenta la niña, que también envió un dibujo con el rostro del papa Francisco.

Los médicos dieron a conocer ayer un parte en el que advirtieron de una situación de cuidados.

Los fieles siguen peregrinando

Entre la tristeza por no verlo en persona y la preocupación y las plegarias para que se recupere, peregrinos procedentes del todo el mundo siguen visitando la basílica de San Pedro en el Vaticano por el Jubileo, a la espera de que el papa mejore de la neumonía bilateral cuando cumple una semana hospitalizado. Mientras Francisco sigue ingresado en el hospital Gemelli de Roma, a pocos kilómetros, grupos de fieles recorren en procesión y con una cruz al frente la famosa Vía de la Conciliación hasta llegar a la basílica con el pensamiento puesto en el papa. Ahí cruzan la ‘Puerta Santa’ como parte de su peregrinaje para el Jubileo, festividad que se celebra cada 25 años y que este 2025 se centra en la esperanza. ‘Esperanza’ es justo la palabra que mencionan muchos peregrinos.