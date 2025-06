Preocupa incremento en indicadores de malestar psicológico entre estudiantes a nivel mundial; el tema reúne a 40 rectores de la región

Un estudio sobre la progresión mundial de la salud, realizado en 21 países, reveló que más del 35% de los universitarios cumple con los criterios para al menos un trastorno mental. Es decir, uno de cada tres estudiantes.



Con este alarmante dato, el psicólogo clínico puertorriqueño, Juan Aníbal González Rivera, inició su conferencia magistral “Espiritualidad y resiliencia: enfrentando las crisis emocionales en universitarios”, dictada ayer en el acto de inauguración de la Asamblea General Ordinaria de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (Oducal).



El evento, que por primera vez se celebra en la República Dominicana, reúne en el país a más de 40 rectores de la región y tiene como institución anfitriona a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).



Con el lema “Salud Mental y Cuidado Integral: Una Mirada desde el Pensamiento del Papa Francisco”, esta jornada de tres días, que culmina el viernes 6 de junio, se centrará en profundizar en el bienestar emocional de los jóvenes universitarios, con la participación de más de 130 académicos de 68 universidades y 17 países, incluidas cinco universidades católicas dominicanas.



En su ponencia, el investigador y psicotraumatólogo, González Rivera, destacó que múltiples estudios han documentado un incremento sostenido en los indicadores de malestar psicológico entre estudiantes universitarios a nivel mundial.



La prevalencia de los trastornos de salud mental, tales como ansiedad, depresión, ideación suicida y trastornos del sueño, ha alcanzado niveles alarmantes en poblaciones estudiantiles a nivel mundial, especialmente en contextos urbanos de alta competitividad académica y en regiones afectadas por desigualdades estructurales, sostuvo el especialista.



El Fundador del Grupo de Psicología Innova hizo referencia al estudio multicéntrico sobre la progresión mundial que evidenció que más del 35% de los universitarios cumple con los criterios para al menos un trastorno mental. La investigación contó con una muestra de 13,000 estudiantes universitarios.



“¿Por qué digo para al menos un trastorno de salud mental? Porque hoy, como nunca antes, hemos visto mayor comorbilidad en los pacientes que tienen problemas de salud mental”, afirmó el también editor en jefe de la Revista Caribeña de Psicología.



Es decir, un joven que presenta ansiedad generalizada tiene una alta probabilidad, cercana al 60% o 70%, de que tenga uno o dos trastornos adicionales, subrayó. “Esto agrava el panorama. Ya hoy, en comparación con 2019, cuando pensábamos que uno de cada ocho estudiantes tenía un trastorno de salud mental, hoy, en 2025, ya sabemos que aproximadamente el 35% de nuestros estudiantes tiene por lo menos un trastorno de salud mental”, recalcó.



Este incremento en los problemas de salud mental en la comunidad universitaria se atribuye a varios factores, entre ellos, al impacto de la pandemia.



“En Puerto Rico, usualmente los problemas de salud mental, que creo que como en todos los países son los más prevalentes, la depresión, ansiedad, están aproximadamente a un 15%. La pandemia elevó eso a un 45%”, destacó el psicólogo.



“Eso es la mitad de la población puertorriqueña, entre el 2020 y el 2021, que presentaba ansiedad o depresión. Muchas personas piensan que el efecto pandémico ya pasó, y debo decirles que no. Y uno de los indicadores, por lo cual sabemos que no, es que nuestras clínicas de salud mental no bajan”, dijo.



¿Cuáles son los factores más reportados que provocan que estos estudiantes tengan problemas de salud mental? El investigador hace la pregunta y cita cuatro causas principales: Primero, la sobrecarga académica o presiones de desempeño; segundo la desconexión existencial; tercero, la fragilidad de los vínculos sociales que lleva al aislamiento y cuarto la incertidumbre vocacional.



“Este panorama plantea un reto ineludible para las universidades católicas, cuya misión no puede reducirse a la transmisión de conocimiento, y qué bueno que así lo es, sino que debe extenderse al acompañamiento integral del ser humano en formación”, señala.



A la conferencia central precedieron las palabras de apertura del rector de la PUCMM, Secilio Espinal. “Es un imperativo la búsqueda de alternativas conjuntas para mejorar la salud mental y procurar el desarrollo de las personas que integran nuestras comunidades universitarias y nuestra región”, apuntó.



Además de República Dominicana, participan en esta histórica asamblea universidades de México, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Honduras, Puerto Rico, Salvador, Paraguay, Costa Rica, Bolivia, Guatemala, Cuba y Panamá. Se compartirán conferencias, paneles, reflexiones y buenas prácticas sobre la salud mental.

Aumenta ansiedad entre estudiantes

Desde el auditorio de la PUCMM, el reverendo padre Secilio Espinal compartió estadísticas que apuntan al aumento de la prevalencia de la ansiedad entre estudiantes universitarios, de un 17% en 2015 a un 31% en el 2021, según el informe conjunto de la Red de Mentes Saludables y la Asociación Americana de Salud Universitaria.



En ese escenario, el presidente de Oducal, Rodolfo Gallo, resaltó que es la primera vez en 72 años de historia de esta institución que se celebra una asamblea en un país del Caribe, “y esto implica poner en un lugar de privilegio a esta región, donde nuestras universidades desarrollan una tarea magnifica”. Desde el mismo pódium, el ministro de Educación Superior de la República Dominicana, Franklin García Fermín, resaltó que, desde el Estado dominicano la visión de la educación superior no se limita a la transmisión de conocimientos técnicos, sino que debe ser también un espacio de humanización, de acompañamiento integral y de formación ética y espiritual.