En poco más de cuatro años, Roberto Ángel Salcedo ha avanzado como dirigente del PRM con un puesto en la Dirección Ejecutiva y el presidente Luis Abinader muestra cada vez más confianza en su figura al designarlo recientemente como ministro de Cultura.



El dirigente político confesó que hace más o menos diez años escogió el oficio de político y que con esa meta empezó a preparare en la materia. El dominio que muestra sobre los temas duros de la política deja la impresión de un dirigente consagrado.



“La figura de Luis Abinader es una figura fresca que vino a renovar el ciclo político de la República Dominicana, nosotros tenemos una cantera de compañeros y compañeras con sobrado talento y capacidad que a su vez tienen la estructura del partido detrás y hay una franja importante de la sociedad dominicana que aunque no se abraza directamente a los partidos, si hace causa común con el gobierno del presidente Luis Abinader”, reflexionó sobre el enfoque de Gobierno de Abinader.



Sobre el contexto actual dijo: “En esta etapa lo que toca es seguir trabajando, el presidente ha dado demostración de no aplicar la mayoría mecánica que tenemos en el Congreso y ha sido muy prudente desde la escogencia de las altas cortes y ahora con la escogencia de la recién designada procuradora general de la República, lo ha hecho con mucha mesura y mucho comedimiento, lo que habla muy bien de la visión que tiene del presente y del futuro el presidente de la República”.



Miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Salcedo sostuvo que a partir de 2026 la organización experimentará una nueva proyección porque entiende que a partir del próximo año estaría presidida por el presidente Luis Abinader. El también ministro de Cultura sostuvo que la perspectiva del ciclo de poder del PRM va más allá de la salida del presidente Abinader de la boleta de esa organización.



“Es una mirada de más largo plazo, estamos trabajando, teniendo a Luis Abinader presidente del partido a partir del año 2026, será una garantía de orden, organización para lograr los objetivos con todos los candidatos en todos los niveles de elección y con Luis Abinader presidente eso nos ayudará”, apuntó.



Sobre el proceso de renovación de 2026 que tiene el PRM, Salcedo dijo que será una experiencia importante. “El partido se va a someter a su proceso interno, tenemos un mandato estatutario para eso, y los procesos que estamos viviendo son lógicos, hay gente esperando, y el llamado que uno hace es que haya prudencia entre los compañeros, el hecho de que usted apoye a uno, no tiene que hablar mal del otro, por ejemplo”, expuso.



Igualmente, dijo que los dirigentes con aspiraciones deben analizar el momento que vive su partido. “Hay un gran camino por delante, tenemos que priorizar la acción del Gobierno, porque cuando lleguen las etapas electorales son los dos periodos de gobierno de Luis Abinader lo que vamos a vender para seguir en el poder, con un nuevo candidato, pero lo haremos sobre la base de la acción de un gobierno de ocho años, por eso debemos priorizar la acción del Gobierno”, subrayó Salcedo.



Cuestionado sobre su papel en las elecciones de 2028 y de la posibilidad de que pueda estar en la boleta electoral, respondió que no descarta nada. “Estas etapas no están llamadas para articularse electoralmente, el esfuerzo debe ser por las políticas públicas del Gobierno, pero no descarto nada para el 2028 porque falta mucho tiempo y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas, así que nada se puede descartar”, concluyó.

Dirigentes no violan los límites legales activismo

Salcedo consideró que el accionar de los dirigentes que tienen proyectos presidenciales no violan las legislaciones vigentes sobre el proselitismo electoral. Igualmente, dijo que este no es el momento de pedirle a los dirigentes que tienen proyectos presidenciales y que al mismo tiempo ocupan cargos en el Estado, que renuncien, pero afirmó que llegado el momento serán esos funcionarios los que de manera voluntaria abandonaron sus cargos para ocuparse de sus proyectos políticos para conquistar la boleta presidencial. “Será una novedad para el PRM tener un candidato presidencial que no sea Luis Abinader Corona”, dijo. Fue insistente respecto a que es importante que el PRM se concentre en el proceso de reestructuración de 2026. “Ese proceso es muy importante para el partido, habrá cambios en la presidencia, en la Dirección Ejecutiva, en organización en los presidentes y secretarios generales por provincia, por tanto, será una gran transformación en el cambio de mando en el partido y tengo una relación personal con todos los que se han identificado como precandidatos presidenciales en este momento, son mis compañeros del partido, compañeros del Gobierno”, valoró cuestionado sobre los precandidatos del PRM.