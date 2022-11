El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos dijo que lazos con RD “nunca han sido más fuertes”

En medio de las tensiones entre República Dominicana y Estados Unidos por el tema de las deportaciones de haitianos, la cúpula empresarial y funcionarios de alto nivel “dejaron el limpio” el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), que tuvo como orador invitado al encargado de Negocios de la Embajada estadounidense en el país, Robert Thomas.



El boicot por parte del empresariado, había sido recomendado, horas antes del evento, por Celso Marranzini, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), quien llamó a los empresarios a no asistir al almuerzo en protesta por las “por la intromisión y atrevimiento”, de la Embajada de los Estados Unidos, que acusó al país de racista con las repatriaciones de indocumentados haitianos.



A este tipo de actos suele asistir también el presidente del Conep, Pedro Brache, que, al ser abordado por la prensa en otro evento, dijo que ya tenía pautado una actividad en el Ministerio de Trabajo que coincidía con la de la Cámara Americana de Comercio.



“Nosotros por casualidad sí tenemos un almuerzo en el Ministerio de Trabajo que se había planeado con mucha anterioridad… para nosotros no es nada de boicot ni mucho menos, nosotros somos miembros de la Cámara Americana de Comercio. Yo he sido pasado director de la Cámara Americana de Comercio y apoyado todas sus actividades”, precisó.



Más ausentes



Otro ausente en el acto, fue Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), de cuya inasistencia no se supo los detalles.



Al acto, alusivo al Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), tampoco asistieron funcionarios de entidades vinculadas al sector empresarial, quienes son asiduos en estos actos.



De manera notaria se pudo ver que faltaban por ocupar sillas varias mesas, que luego fueron cedidas a los miembros de la prensa que fueron a cubrir la actividad. Lo normal es que solo se coloque una mesa para los periodistas, fotógrafos y camarógrafos.



Lazos fuertes



La actividad inició con unos 15 minutos de retraso y cuando le tocó disertar el el encargado de Negocios de la Embajada estadounidense en el país, Robert Thomas, aseguró ayer que los lazos entre estos dos países “nunca han sido más fuertes” y que trabajan para fortalecer la relación.



“Los lazos que disfrutamos hoy nunca han sido más fuertes, y debemos estar orgullosos de este avance”, manifestó.



El funcionario indicó que las empresas estadounidenses invierten cada vez más capital en la República Dominicana, mientras que los productores dominicanos envían más productos a los consumidores en Estados Unidos.



En ese sentido, reveló que solo este año, el comercio bilateral superó la cifra récord de 17, 000 millones de dólares.



En cuanto al tema de cooperación, Thomas explicó que en los últimos 60 años, los Estados Unidos ha invertido más de 2,200 millones de dólares en ayuda al desarrollo y cooperación militar y de seguridad, y aproximadamente 28 millones de dólares al año para poner personal experto sobre el terreno.



“Desde la lucha contra el COVID-19 hasta la facilitación de viajes y la defensa de la democracia en la región y en el mundo, nuestro equipo aquí en Santo Domingo trabaja cada día con nuestros socios dominicanos en todos los sectores de esta nación para que nuestros dos países sean más seguros, democráticos, prósperos y equitativos”, dijo.



Precisó que aunque está optimista sobre la trayectoria ascendente de la relación entre ambos países, es importante reconocer que el trabajo no ha terminado. “Todavía hay mucho más por hacer juntos para garantizar que los beneficios económicos de nuestra relación sean percibidos por todos”, sostuvo Thomas.

Robert Thomas.

Sobre el tema haitiano y declaraciones Embajada

Preguntado sobre los vínculos de estas naciones y las declaraciones de los Estados Unidos que tilda a República Dominicana de racista en cuanto a las deportaciones, Thomas dijo que están de acuerdo en que los principios básicos de que cada país tiene su derecho soberano de cómo llevar a cabo sus proceso migratorios. Sin embargo, aseguró que los derechos humanos deben prevalecer en estos procesos. Indicó que Estados Unidos también se enfrenta a estos tipos de desafíos, pero que cuando se dan situaciones como estas las investigan y se llevan hasta las últimas consecuencias legales. Al ser cuestionado sobre la propuesta de crear un campo de refugiados de haitianos en el país, Thomas dijo que “esa es una pregunta más para el Gobierno de la República Dominicana, es quien debe decidirlo”, manifestó al ser abordado por la prensa luego de su discurso.

Migración

“Estamos de acuerdo… cada país tiene su derecho soberano de cómo llevar sus procesos migratorios”, dijo Thomas