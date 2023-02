Email it

El director ejecutivo del Professional Training Systems (PTS), Juan Valdez, volvió a resaltar que en el contrato firmado con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) para desarrollar el programa de bilingüismo en las escuelas no existe ningún tipo de irregularidad.



En entrevista con este medio, el educador señaló que la empresa que dirige tiene 15 años trabajando con la entidad en la preparación de profesores de inglés, y ha graduado a miles de maestros sin tener ningún problema con la institución.



“Ese contrato fue producto de 14 años de investigación científica y de contratos anteriores con el Ministerio de Educación y el Inafocam, del cual se beneficiaban 297 mil estudiantes, 700 docentes y 100 técnicos de lenguas extranjeras en 534 escuelas públicas”, expresó.



Declaró que la contratación se hizo como proveedor único por la Contraloría General de la República, e indicó que la decisión no fue objetada por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), que tampoco emitió un acto administrativo para hacer la licitación.



Asimismo, indicó que iniciaron a ejecutar el programa justo después de suscribir el contrato con el Inafocam. De igual manera, destacó que se desarrolló bajo el conocimiento de los técnicos distritales y regionales del órgano rector de la educación.



Agregó que su desarrollo estaba dentro del plan operativo anual del Inafocam, porque así lo establece el acuerdo suscrito que define la iniciativa como una estrategia de formación continua central en la escuela.



Del mismo modo, añadió que en ningún momento establecieron que los docentes iban a aprender inglés en solo tres meses, como lo sostuvo la institución en un comunicado de prensa.



“Es totalmente falso, y yo los desafío a que demuestren cuál de las 27 páginas del contrato dice eso, aquí se trabaja según un diagnóstico de necesidades formativas (…), ellos recibieron todos los informes del nivel en que estaban los profesores”, expresó el también presidente de la Asociación de Docentes de Inglés.



Valdez informó que por la suspensión del programa sometieron a la justicia no solo al Inafocam, sino también al Ministerio de Educación y a la Contraloría. A la vez, declaró que las citadas instituciones tienen 13 demandas en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) porque infringieron la Ley General de Compras y Contrataciones Públicas.

Hoy protestan para que se reactive el programa

Este miércoles, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) encabezará una protesta frente al Ministerio de Educación (Minerd) para demandar que se continúe con el programa de bilingüismo en más de 500 escuelas públicas. Sin embargo, el maestro y diputado Eduardo Hidalgo, titular del gremio, declaró que la manifestación no afectará la docencia porque solo participarán los docentes de inglés y el resto permanecerá en las aulas.