Desde sanar enfermedades hasta terminación de una casa, entre los milagros por los que se cumplen promesas

Como cada año, este 21 de enero, el país venera de una manera especial a la protectora del pueblo dominicano, Nuestra Señora de la Altagracia, una celebración religiosa que según la historia se realiza en el municipio cabecera de la provincia La Altagracia, Higüey, desde el año 1540.



Desde la noche del jueves, empezaron a llegar los creyentes que dejaron en manos de la virgen sus anhelos para que les conceda un milagro, se asientan en el patio de la Basílica en casas de campaña o simplemente en sus sábanas tendidas en la grama.



Unos llegaron en autobuses desde distintas partes del país, Azua, San Juan, Santo Domingo, Barahona, y otros, como parte del ritual para cumplir sus promesas, llegaron caminado hasta el templo desde una considerable distancia.



Es el caso de Ana Balbuena, quien salió de su casa en Boca de Yuna a las 4 de la mañana para cumplir su promesa con la Virgen que obró para que ella pudiera construir su casa. “En febrero del año pasado comencé mi casa y estaba pasando una situación muy difícil. Yo le ofrecí a ella que si me ayudaba a mudarme, antes de irse el año iba a venir. Me lo concedió porque me mudé el 28 de diciembre”, reveló a elCaribe mientras se dirigía caminando hasta el santuario.



Explicó que caminar es un símbolo de sacrificio en intercambio de lo que se le pide a la Virgen. “Si es concedido, nosotros así mismo como la Virgen nos concedió, tratamos de hacer un sacrificio. Los milagros existen y la fe mueve montañas, yo le ofrecí que si me permitía mudarme en mi casa yo iba a venir en sacrificio y salimos a las 4 de la mañana”.



Al igual que ella, Catalina, cumplía su promesa desde la Catedral. Vestida de un traje morado, repartía bolones a los niños. Contó a este medio que se trataba de una promesa que había hecho a la virgen alrededor de 40 años atrás.



“Tenía 30 años y no me embarazaba y le pedí a la virgen que me permitiera tener hijos y me los diera buenos. Prometí que si me lo cumplía iba a venir todos los años a darles dulces a los niños, a visitar a los enfermos y a hacerles compañía. Me dio dos hijos que son dos estrellas, no me han dado el cielo porque no han podido agarrarlo y no me hace falta nada gracias a Dios. Pasé trabajao para criarlos porque enviudé temprano y no tenía casa y hoy en día el varón es ingeniero y la hembra es psicologa. No hay enfermo que yo le presente a la virgen que ella no me lo conceda”, explicó mientras los niños se le acercaban en busca de golosinas. Otros van a hacer peticiones a la virgen, para eso, compran velones y los encienden mientras oran, o se presentan frente a la imagen de la Altagracia. La fila para conseguir ver, besar y adorar a La Virgen, se mantuvo larga desde tempranas horas de la mañana de ayer.



Comerciantes



Como de costumbre, tanto en las afueras de la Basílica, como dentro del recinto religioso, comerciantes venden mercancías utilizadas en el marco de la veneración, desde imágenes, pulseras, crucifijos y velones, que son los más comprados en esta fecha y pueden costar entre RD$40 hasta RD$400.



Hasta el día de ayer, las ventas estaban flojas, según contó a elCaribe Leonel, un vendedor que lleva 30 años prestando este servicio. “Va regular la venta, pero este año viene bajando más gente que el año pasado por el tema de la pandemia, así que esperamos que las ventas empiecen a acelerar”.



Transporte



Un negocio que al contrario logró reponerse de los efectos que dejó la pandemia es el transporte público. Junior Castro, presidente de la Asociación de Propietario de Autobuses del Transporte de la Provincia La Altagracia explicó que a diferencia del año pasado, este año espera que sea más activo.



“La larga fila para besar la virgen es un indicativo de que va haber mucha gente. El año pasado fue un poco tímida porque había muchas limitaciones pero este año es abierta. Todos los autobuses han salido llenos, tenemos una flota de 120 autobuses preparados para este día”.



Agregó que como “parte de la tradición y apoyo nuestra fiesta le hacemos un descuento de 50 pesos en el pasaje los días 20 y 21. Esperamos que vengan mucha gente para recibirlos con el amor que nos caracteriza a los altagracianos”.



Operativo Altagraciano



El Ministerio de Defensa puso en marcha el Operativo Altagraciano, con el que han puesto a disposición 25 puestos de socorro en todo el trayecto del este para asistir ante cualquier incidente.



Delfín Rodríguez, encargado de operaciones de la Defensa Civil explicó que este plan además incluye brigadas de Salud Pública, Politur, Policía Nacional, un hospital movil y dos ambulancias.



A la entrada un equipo de desinfección provee manitas limpias a los feligranses como medida de prevención ante los casos de cólera anunciados en el país.



Sobre la seguridad señaló que desde hace dos meses se viene creando un mecanismo de vigilancia para mantener el control en la zona. “En el templo tenemos 42 cámaras de seguridad para monitorear la zona y un personal de seguridad distribuido en todas las áreas dentro de la Basílica”, dejando toda la zona peinada y lista para los que desde ayer se encuentran en el lugar y los que llegan hoy desde tempranas horas.

Feligreses llegaron desde distintos puntos del país a venerar a la Virgen de la Altagracia. Fotos: Johnny Rotestán Ana Balbuena caminó junto a familiares desde Boca de Yuma para cumplir su promesa. Madre presenta su hija a La Virgen para que la proteja en su camino.

La programación del sábado 21 y domingo 22

Desde tempranas horas de la mañana de ayer se empezaron a preparar los arreglos de flores que decorarán todo el templo para la veneración el día de hoy. La agenda de actividades inicia a las 7:00 a.m. con la misa de amanecer oficiada por el padre Evaristo Areché Freijomil, seguida de la misa Solemne que será presidida por Monseñor Jesús Castro Marte, en presencia del presidente de La República, Luis Abinader. Al medio día será la misa presidida por el padre Juan Diego Vallejos y a la 1:00 p.m. se realizará una misa en creole para los peregrinos hatianos. A las 4:00 p.m. se llevará a cabo la solemne procesión po las calles de Higüey con la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia y a las 6:00 p.m.



El domingo se celebrarán cuatro misas, a las 6:30 a.m., 8:30 a.m., 10:00 a.m. y 5:30 p.m. Las eucaristías y actividades serán trasmitidas por todos los canales locales, bajo la producción de Edilenia Tactuk.