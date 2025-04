Entre las víctimas figura el merenguero Rubby Pérez, que amenizaba la fiesta, y el exgrandesligas Octavio Dotel

La tradicional fiesta de los lunes en el Jet Set amenizada por la voz más alta del merengue, Rubby Pérez, procuraba ser histórica para el grupo de personas que allí asistieron, sin embargo, adquirió este carácter en sentido contrario: son 98 las personas que perdieron la vida y otras tantas indefinidas permanecen desaparecidas luego del colapso del techo mientras el artista cantaba.



Pasada las 12:30 de la madruga del 8 de abril, las alarmas y llamados emergencias daban cuenta de que una tragedia había ocurrido en el Kilómetro 6 de la avenida Independencia, Distrito Nacional, y al cierre de esta edición el número total de afectados no se ha podido determinar.



Rubby Pérez, el expelotero de Grandes Ligas e inmortal del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, Octavio Dotel, el expelotero Tony Blanco, la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Cruz Martínez, el diseñador Martín Polanco, figuran entre quienes han sido anunciadas fallecidas por familiares y allegados.



En la gobernación provincial de Monte Cristi fueron velados los restos de Cruz Martínez, quien luego sería trasladada a una finca familiar antes de ser sepultada.



“Manita te amo y estoy muy orgullosa de lo que hiciste… Gracias Monte Cristi, hemos perdido una estrella, hemos perdido una luz, ese espacio no creo que nadie lo va rellenar”, dijo el expelotero de Grandes Ligas, Nelson Cruz, hermano de la fallecida al dar las gracias a los asistentes al velatorio de quien será sepultada este miércoles a las 10 de la mañana.



El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó que se han realizado más de 155 traslados en ambulancia. Número que no guarda relación con la cantidad de heridos, ya que, según explicó, un traslado puede involucrar más de una persona.



Pese a lo avanzado de la hora, los organismos de socorro continuaban las labores de rescate. Durante la noche, se sacaron varios cadáveres y una persona con vida del local desplomado a primeras horas de la madrugada del martes. Las autoridades han prometido permanecer en el lugar mientras existan familiares para informar respecto a personas desaparecidas y que se encontraban en la fiesta.



En las distintas carpas habilitadas para proveer información respecto a los rescatados, las personas también han informado los nombres de quienes no han sido localizados.



Los heridos fueron trasladados a centros de salud de la red pública y privada del Gran Santo Domingo; el Hospital Docente doctor Darío Contreras reportó que recibió 22 pacientes; el Ney Arias Lora registró 27; al Marcelino Vélez Santana llegaron diez, al Vinicio Calventi, uno, Moscoso Puello, uno; Salvador B. Gautier, tres, según lo reportado por el Servicio Nacional de Salud (SNS).



En tanto que la Clínica Abreu, Hospiten, Centro Médico de la Universidad Central del Este, la Plaza de la Salud, figuran entre los centros privados donde llegaron pacientes.



Patología Forense hace pausa



Al Instituto Nacional de Patología Forenses fueron llevados 89 cadáveres, según indicó su director, Santo Jiménez, al informar a las personas que se encontraban en las instalaciones de la entidad, el cierre de las labores de identificación y entre de fallecidos, y la reanudación de los trabajo este miércoles.



“En la mañana nos encontramos aquí. Estamos ya entregando los cuerpos a los que se les hicieron los procedimientos de autopsia y vamos a reiniciar a partir de la mañana de mañana”, dijo a la multitud de personas que se encontraban fuera del Inacif.



El presidente de la República, Luis Abinader, quien a primeras horas de la mañana se presentó al lugar de la tragedia, declaró tres días de duelo nacional y que la bandera se coloque a media asta en recintos militares y edificios públicos.



“Esto ha sido una verdadera tragedia para el país. Nuestro principal objetivo es salvar vidas, que es lo que se está haciendo”, manifestó Abinader, que había sido notificado del hecho por la gobernadora Cruz, antes de que ella muriese.



En las labores de rescate participan más de veinte instituciones del Estado que utilizan herramientas tecnológicas, como cámaras térmicas, drones y grúas, además de unidades caninas que acompañaron a los cientos de hombres y mujeres que laboran en las distintas instituciones de socorro.



Las autoridades informaron que varios de los cuerpos recuperados no han sido sometidos al protocolo forense y que es al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a quien le corresponde notificar de la identidad de las personas fallecidas.



“No hay palabras suficientes para expresar el dolor que genera este acontecimiento. Lo que pasó ha sido devastador para todos. Queremos que sepan que estamos con ustedes, que compartimos su angustia”, dijo el empresario Antonio Espaillat, representante de la Familia Jet Set en un audiovisual difundido en redes sociales y medios de comunicación.



“Todo lo que hacemos ahora, cada decisión, cada paso, tiene un solo propósito: estar a la altura de su dolor y acompañarlos”, manifestó Espaillat al señalar que han estado colaborando de forma total y transparente con las autoridades.



La Conferencia del Episcopado Dominicano manifestó solidaridad con los afectados de la tragedia ocurrida durante la madrugada y animó a las autoridades y al personal de salud a continuar brindando, conforme a su vocación, la asistencia que ameritan los afectados.



“De igual manera, hacemos un llamado a la sociedad para que colaboremos con los organismos de socorro con acciones como: donar sangre, ceder el paso a las ambulancias, solo compartir informaciones de fuentes oficiales, orar por todos los afectados, entre otras”, refiere el mensaje Episcopal.

Países se solidarizan



Varios países de la región han externado sus condolencias al pueblo dominicano por la tragedia ocurrida en la madrugada de ayer.



“Estamos profundamente consternados por el trágico colapso del techo en la discoteca Jet Set en Santo Domingo. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y reconocemos los incansables esfuerzos de los equipos de rescate. Nuestros pensamientos están con el pueblo dominicano en este difícil momento”, dijo la embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo en X.



El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió: “Acompañamos al pueblo dominicano en su dolor por la tragedia en la discoteca Jet Set, que ha dejado un lamentable saldo de muertos y heridos, al desplomarse el techo del local. Desde #Cuba transmitimos nuestras condolencias y la disposición a colaborar en la recuperación”.



“Lamentamos profundamente esta dolorosa tragedia y expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas, así como nuestro respeto y admiración por el esfuerzo de los equipos de rescate que, con valentía, continúan brindando ayuda en esta difícil circunstancia”, expresa una misiva del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.



Panamá “acompaña en el duelo al presidente Luis Abinader y a todo el pueblo dominicano, elevando nuestras oraciones por la pronta recuperación de los heridos y el consuelo de quienes han perdido a sus seres queridos”, agrega.



De su lado, El Salvador se solidarizó con el pueblo y expresó su “más sentido pésame” a los familiares de las víctimas, “hace votos por la recuperación de las personas lesionadas” y “se une a las esperanzas y los esfuerzos de las autoridades dominicanas para el rescate de posibles sobrevivientes”, indicó en un comunicado difundido por la Cancillería.



Nicolás Maduro, gobernante en Venezuela, también envió sus condolencias.



“Recibimos con gran pesar esta cruenta noticia del derrumbe del techo de un centro nocturno en Santo Domingo”, indicó el líder chavista a través de su canal de Telegram.

Equipo de rescate mientras traslada a una de las víctimas del derrumbe en la discoteca Jet Set. Johnny Rotestán

Donación de sangre y visión del CODIA

La Cruz Roja Dominicana y el Hemocentro Nacional desarrollaron jornadas para la donación de sangre a los afectados, a los cuales han asistido decenas de personas en lugares habilitados para tales fines.

Ambas instituciones hicieron llamados a la población para donar de manera voluntaria a quienes estén en edades comprendidas entre los 18 y 61 años.



El director general de la organización Humanitaria, doctor Blaurio Alcántara, informó que ante el lamentable acontecimiento el Banco de Sangre prioriza los servicios y entregará la sangre requerida a los familiares de los afectados por la tragedia.



El titular del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Carlos Mendoza Díaz, informó que una vez las autoridades levanten las restricciones, procederán a hacer una evaluación de la edificación construida hace más de 50 años con la finalidad de emitir un informe.



“Nosotros sabemos también que se produjo un incendio hace algunos años y quizás la combinación de estos eventos pudo haber provocado el colapso”, dijo Mendoza.