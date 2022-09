Email it

El confeso asesino del ministro Orlando Jorge Mera deberá seguir recluido en la cárcel Najayo por disposición de un tribunal.



Ayer, la jueza Yanibet Rivas ratificó la medida de coerción que cumple Fausto Miguel Cruz, acusado de asesinato y uso ilegal de arma de fuego.



La magistrada del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tomó la decisión al considerar que no existen elementos para variar la medida coercitiva al imputado. La audiencia duró alrededor de una hora.



El imputado tiene poco más de tres meses recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, y deberá seguir allí mientras se conozca su proceso judicial.



Además, la juzgadora otorgó al Ministerio Público una prórroga de dos meses para termine de realizar las diligencias investigativas y presente acusación formal contra Cruz.



A la audiencia de revisión de medida de coerción, acudieron los familiares de Jorge Mera, incluida su hermana, la viceministra Dilia Leticia Jorge Mera.



Según las investigaciones, Fausto Miguel Cruz decidió quitarle la vida al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, quien era su amigo de infancia, por este no otorgarle unos permisos que estaba gestionando para exportar cinco mil toneladas de baterías usadas.



El Ministerio Público ha dicho que Cruz planificó tan bien la acción que se vistió con una chaqueta para ocultar el arma de fuego, a pesar de que siempre acostumbrara a ir al Ministerio de Medio Ambiente solo con camisa.



Al imputado, se le ocupó una Toyota, modelo Rush, una Mini Uzi, calibre 9mm., serie No. MV-CB50492, con dos cargadores con 30 cápsulas cada uno.



Además, un maletín con cuatro cargadores con capacidad para 30 cápsulas, dos ellos llenos.

Otro de los cargadores contenía 11 cápsulas calibre 9 mm.