Contratistas denuncian desinforman al presidente sobre estatus legal de deudas

Los contratistas de obras estatales con deudas viejas por cobrar denunciaron que el presidente Luis

Abinader no ha sido bien edificado sobre el estatus legal de esas acreencias y que los funcionarios

empoderados para resolver la situación lo único que han hecho en tres años de gobierno es intentar

desmeritar los reclamos de pago.



Las denuncias fueron hechas por los miembros de la Mesa de Cobro del Comité Institucional

Codiano (CIC) en un documento dado a conocer durante una rueda de prensa celebrada en el

auditorio “Hector Rodríguez“, en la sede del Colegio Dominicanos de Ingenieros, Arquitectos y

Agrimensores (CODIA).



En dicho documento, firmado por los ingenieros Anibal Rincon, Ovidio Rosario y Samuel Peña, se

indica que “hace poco tiempo Jose Lois Malkun, exgobernador del Banco Central y ahora asesor del

Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), dijo en un programa televisivo que esas deudas

viejas con los contratistas no se pueden pagar porque, según él, no cumplen con los actuales

requisitos legales, en clara alusión a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas”.



También mencionaron al viceministro Víctor Sánchez a quien imputan haber argumentado que no se ha

procedido al pago de las deudas a los contratistas debido a que hay problemas por falta de documentación.



En relación al criterio externado por Malkun los contratistas aclaran que es incorrecto querer aplicar

retroactivamente la ley 340-06 a las obras que fueron contratadas y entregadas antes de la

promulgación de esa legislación y sugieren que esos casos deben ser tratados conforme al

ordenamiento jurídico bajo el cual fueron contratados.



Señalan que hay un grupo de expedientes que cumplen con todos los requisitos legales actuales y

se quejan de que los funcionarios empoderados no se han molestado en resolverlos.

Igualmente, los denunciantes enfrentan la postura del viceministro Sánchez argumentando que la mayoría de los expedientes no tienen falta de documentación y que sin embargo no se ha procedido al pago.



“En los pronunciamientos de esos funcionario nosotros advertimos un intento de desmeritar nuestros reclamos de pago, lo cual representaría el abuso de poder más grande que haya ejercido gobierno alguno contranuestras justas demandas”, agregaron.



Finalmente plantaron la advertencia de que ´si continúa el silencio administrativo negativo, el CIC desarrollaráun amplio programa de actividades de protestas de diversas índoles”.