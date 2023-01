El juez Raymundo Mejía dictó este jueves auto de no ha lugar a favor de la coronela y otros agentes acusados de agresión contra el titular del Defensor del Pueblo y miembros de la prensa, con los que los liberó de ir a juicio de fondo.



Al dar a conocer su fallo, tras conocer la audiencia preliminar, el magistrado indicó que en el caso de la coronela Ysabelita de los Santos, no se comprobó que participó en los hechos que le imputa el Ministerio Público.



Igualmente, el juez dijo que no se demostró que Marisol Vargas, Geraldina de los Santos, Ronny Recio Rosario y Carlos Borque Paulino, incurrieran en la agresión al titular del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y reporteros cuando se realizaba una inspección en el Centro de Retención Vehicular “Canódromo El Coco”.



Por otro lado, el magistrado del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó apertura a juicio contra Javier Natanael, Braulio Pérez y Starling Antonio Ramírez Sierra.



También, acogió la querella presentada por Ulloa.



La lectura íntegra de la decisión se fijó para el 9 de febrero. A partir de este día, las partes que no estén de acuerdo con este fallo podrán apelar ante el tribunal correspondiente.



El hecho donde fueron agredidos Ulloa, personal del Defensor del Pueblo, una periodista y un fotógrafo de Listín Diario, así como un camarógrafo de del canal CDN, ocurrió el 11 de abril pasado.



El Ministerio Público solicitaba que todos los imputados fueran enviados a juicio. Los imputados son acusados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 153-07, sobre delitos de alta tecnología y los artículos 49 y 190 191 de la Constitución.