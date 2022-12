Email it

El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián aseguró que con los paros médicos que se desarrollan a nivel nacional se está jugando con la vida del paciente y afirmó que los afiliados no tienen manera de pagar un servicio privado.



Al referirse a la suspensión de servicios médicos por parte del Colegio Médico Dominicano (CMD) contra las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), comentó que se ha mostrado opuesto a los paros del Colegio Médico por entender que atentan contra la salud de la población más empobrecida.



Afirmó que estaría dispuesto a apoyar la clase a la que pertenece, pero sin que afecte la salud de los pacientes.



Dijo que el método de lucha no es el mejor y llamó Colegio Médico a realizar otras acciones, que no sean dejar de atender a las personas.