La defensa de Jean Alain Rodríguez, quien guarda prisión por su vinculación con el caso de corrupción denominado Medusa, garantizó ayer que el exprocurador no se sustraerá de su proceso penal si es puesto en libertad.

Las declaraciones de los abogados del exfuncionario se dan previo a que un tribunal conozca la solicitud que presentaron para que se le varíe la prisión preventiva que cumple en Najayo por una medida de coerción menos gravosa.

El lunes, el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conocerá esta petición en una audiencia pautada para iniciar en horas de la mañana.

“Garantizamos que el exprocurador Jean Alain Rodríguez estará presente en cada audiencia en los tribunales demostrando su inocencia, en libertad”, precisó la defensa del exfuncionario mediante una nota de prensa.

Afirma no tienen sustento

Aseguró que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no cuenta con argumentos legales para que Rodríguez continúe en prisión.

“Ante esa realidad utiliza argumentos antijurídicos y absurdos, señalando que Jean Alain Rodríguez no debe estar en libertad porque pretende huir”, señaló la defensa.

“Confundiendo y ocultando a la población que todos los tribunales han concluido que Jean Alain Rodríguez no representa peligro de fuga y que no tiene otro motivo para mantenerlo en prisión, que no sea la ya concluida investigación”, agregaron.

Indicó, en la nota de prensa, que todo el país vio las “las groseras violaciones a la Constitución y al debido proceso contra Jean Alain Rodríguez, por una obsesionada venganza personal”.

Un abuso contra Jean Alain

La defensa dijo que un ejemplo del abuso, es que no permiten que Rodríguez siga su proceso en libertad, pero si lo hacen con los los imputados del caso Odebrecht aunque dos de ellos estén condenados.

“La Pepca ha expresado en público a toda la prensa que en este caso ’están blindados’, ’que no hay escapatoria’ por lo que no pueden ir ahora a un tribunal a hablar de ’riesgos’, si verdaderamente ’están blindados’”, destacó.

En ese sentido, dijo esperar que la audiencia del próximo lunes “no inventen más historias, detengan la extorsión y discursos que procuran desacreditar”.