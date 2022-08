Email it

El 5.5% de crecimiento de la economía dominicana en los primeros siete meses de este año, según informó el Banco Central, no ha sido bien visto por los diputados de la oposición, quienes reaccionaron en contra.



En su más reciente informe sobre los resultados preliminares de la economía al mes de julio del año 2022, la entidad bancaria señaló que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imae) registró una variación promedio acumulada de 5.5% en el período enero-julio de este año en comparación con igual período del año 2021.



Para Juan Julio Campos y Omar Fernández, representantes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) en la Cámara Baja, ese crecimiento no se refleja en la economía de los pobres.



Contrario a ellos, la exvocera en el Senado y el actual en la Cámara de Diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful y Julito Fulcar, calificaron el crecimiento económico del país como una “hazaña” y un logro que debería celebrar la oposición.



Juan Julio Campos dijo que ese crecimiento está “en la cabeza de las autoridades del Banco Central”, puesto que, según argumentó, no se refleja en la economía de los pobres ni en la economía popular. En tanto, Omar Fernández, aunque reconoció que en algunos aspectos el país mantiene algunos niveles, explicó que habrá que preguntarle a los dominicanos de a pie, si están sintiendo ese crecimiento económico.



Por los oficialistas, la senadora Faride Raful aseguró que tenemos en el país una economía que sigue pujante y estable. De igual manera, Julito Fulcar dijo que la oposición debería estar celebrando el hecho de que en la gestión de Luis Abinader se haya logrado recuperar la economía.

Informó que crecimiento 5.5% fue de enero a julio

