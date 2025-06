La eliminación de una columna de la estructura del Jet Set para realizar un pórtico de hierro en el área de la tarima del local, jugó un papel clave en el colapso del techo de la estructura que desde el año 2011 venía experimentando un aumento en la cantidad de elementos encima.



Así lo describe el informe pericial practicado a los escombros del lugar donde 235 personas perdieron la vida y otras 180 resultaron heridas.



“Las antes referidas modificaciones, adecuaciones y ampliaciones realizadas a la edificación que albergaba el Jet Set, gestionadas por el imputado Antonio Espaillat López, fueron realizadas con total inobservancia de los reglamentos dirigidos a garantizar la calidad y la adecuada protección de los seres humanos”, detalla la solicitud de medida de coerción prevista a conocerse mañana por el tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional.



Tanto la solicitud de coerción como el informe pericial realizado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) describen que los propietarios del lugar cuyo techo colapsó la madrugada del 8 de abril, no tramitó ni obtuvo licencia ante el hoy Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para realizar las labores en el lugar como tampoco ante la alcaldía del Distrito Nacional.



Describe que Espaillat López no apoderó a ninguna institución del expediente técnico ni realizó solicitud alguna respecto al local de la discoteca por lo que no hay registros de inspección. La discoteca fue remodelada en 2010 y en 2015.



Inestabilidad y advertencias



El análisis cronológico del techo, muestran una ocupación constante pero progresiva de la cubierta del edificio, de siete elementos que tenía en el 2011, pasó a tener hasta 17 en el 2025, lo que quiere decir que el techo era parte activa del funcionamiento del edificio, describe el informe del Onesvie.



“La mayoría de los trabajos en este techo fueron realizados por empleados que respondían a los imputados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat López, siendo coordinados por el señor Manuel Jiménez mateo, encargado de mantenimiento de Radio Cadena Comercial (RCC Media)”, señala el expediente.



El techo colapsó pero antes de que esto ocurriera, dio varias señales que fueron ignoradas por los propietarios del lugar pese a ser notificados de la situación. Desde agosto del 2024, los daños en los plafones de la estructura se producían con mayor frecuencia.



El peritaje establece que, el cine convertido en centro de diversión, a partir de año 1994, las conexiones no eran fijas entre todas las piezas que conforman la estructura del techo, lo que da como resultado el efecto de inestabilidad en él.



La instancia a ser conocida por el juez Rigoberto Sena establece que los hermanos recurrieron a soluciones paliativas inadecuadas, siempre con la intención de ahorrar recursos, a pesar de tener conocimiento directo y constante de los problemas graves del techo, mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones de sus propios empleados.



El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho explicó que este caso dejó más de 130 niños huérfanos, niños que tenían antes del 8 de abril su vida asegurada y que ahora tienen un futuro incierto porque dos personas decidieron poner sus intereses económicos y personales por encima de la vida humana.

La insistente petición no atendida

En el transcurso del día 7 de abril, Gregori Adames, exempleado de la discoteca Jet Set, había advertido a Antonio Espaillat del peligro en la estructura, una hora antes de la tragedia, pidió a Maribel Espaillat suspender la fiesta porque parte del techo había caído y lastimado a uno de los asistentes a la fiesta.

La insistente petición del empleado no fue atendida y 235 personas perdieron la vida.